La pagesia reclama més suport i mesures immediates

Uns 200 pagesos del Camp de Tarragona s'han concentrat aquest dissabte a Riudecanyes per advertir que la sequera podria provocar la mort d'avellaners i la reducció de la producció d'oliveres repartides en unes 4.000 hectàrees. L'acció coincideix amb la primera campanya en què no es transvasa aigua del pantà de Siurana al de Riudecanyes.

En aquest context, Unió de Pagesos ha insistit en reactivar el projecte de regeneració d'aigua de la depuradora de Reus i ha exigit a les administracions inversions en mesures efectives i ajudes per al sector per afrontar les pèrdues. El sindicat també demana "generositat" als ajuntaments que s'abasten de l'embassament de Riudecanyes perquè optin per alternatives que ajudin a "salvar pagesos i producció".

Sota els lemes 'Prou paraules, més inversions, el regadiu és vida, ajuts a la pagesia' i 'La pagesia diu prou', Unió de Pagesos i la Comunitat de Regants de Riudecanyes han encapçalat una concentració a tocar del pantà.

Els pagesos consideren imprescindible que l'Administració agiliti la burocràcia vinculada a l'obertura de pous per tal que aquells agricultors que disposin de recursos hídrics propis els puguin utilitzar. El sector tem que si no plou aviat és possible que s'assequin els aqüífers que alguns destinen a abstir d'aigua els seus camps.

Mesures urgents per ara, però també de futur

Unió de Pagesos aposta per la instal·lació d'una dessaladora al Camp de Tarragona, que tambe beneficiaria de manera directa a la pagesia de la comarca del Priorat. La Comunitat de Regants de Riudecanyes considera la regeneració d'aigües com una mesura a tenir en compte en temps de sequera. Per això, el gerent de l'entitat lamenta que les administracions no hagin invertit a temps en aquest projecte. L'estiu passat, es van arribar a acords amb els governs locals per reservar aigua per al regadiu.

01.05 min La pagesia alça la veu davant d'un incert futur | PEPA SANGENÍS

Després de la concentració d'aquest dissabte al matí, una representació dels pagesos s'ha traslladat fins a la depuradora de Reus per mostrar el cabal d'aigua que en surt. A més, també s'ha fet una crida a la mobilització per a pròximes convocatòries, com és el cas de la tractorada prevista per la setmana vinent a la seu de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, ubicada a Saragossa.