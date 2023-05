01:05

Els agricultors veuen amb preocupació el seu futur per culpa de les restriccions al reg

Xavier Gorgues es un jove pagés del Plà d' Urgell. No es podia arribar a imaginar mai que amb el canal d' Urgell a tocar de les seves finques hauria d'estar pendent de si plou o no. Des de el 25 d' abril el canal esta tancat perquè no hi ha reserves i no pot regar.

Els afectats reviuen el malson habitual fa 160 anys, abans de la construció del canal, quan aquetes comarques de Lleida eren conegudes com el clot de l'infern perquè no disposaven pràcticament d'aigua.

Els pagesos fan números ara per calcular les pèrdues que tindran i en molts casos veuen difícil continuar amb l'activitat. | PEPA SANGENÍS