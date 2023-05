Sílvia Munt ens presenta Las buenas compañías, un film ambientat als setanta i basat en el cas de Les 11 de Basauri, però que tracta multitud de temes "I que posa llum a la transició", destaca el crític Pep Prieto. L'actriu i directora ha celebrat la bona acollida que ha tingut als cinemes, tot i haver de competir amb grans produccions. "De totes les altres, estem la primera. Això és la bomba", ha destacat. "Està fent uns passos molt bons, hi ha molt bones crítiques. La gent surt molt contenta", ha afegit, celebrant que la gent vagi a les sales, en un moment més consum a casa.

En una conversa al Cafè d'idees de Gemma Nierga, explica per què s'ubica en el moment que el grup s'ajunta després del "silenci", i és l'any 1977 quan les condemnen a 14 anys de presó per haver avortat. Comencen a fer manifestacions arreu, per bé que Errenteria era un lloc potent en l'àmbit industrial: "En un lloc tan petit, van fer xivarri". La directora també ha destacat que va parlar amb elles, i molts elements que apareixen al film venen "de primera mà".

Munt també ha recordat com en aquells moments les dones marxaven per avortar o ho feien aquí "de mala manera". "Les nostres mares ho feien aquí de mala manera. Algú es pensa que, sense anticonceptius, les dones tenien un o dos fills en tota la vida? Són ganes de mirar cap a una altra banda. Era un problema de la dona", ha assenyalat, recordant que molts cops l'home i la família se'n desentenien. La cineasta ha destacat que es tracta d'un film "de terror", que et porta agafat de la mà de la protagonista a extrems "gore".

Prieto ha ressenyat que el film fa una reconstrucció històrica, però que alhora interpel·la a l'espectador. El crític destaca així que el film guarda una relació amb l'actualitat, també pel que fa a la relació entre les joves que hi apareixen, fugint de la part més historicista. "No m'agrada una pel·lícula que queda atrapada pel paisatge, per la moda... perquè estàs pendent d'altres coses. Ha de surar, però l'important era la mirada subjectiva de la Bea", la protagonista, ha coincidit la directora.

En aquest sentit, ha remarcat la relació amb la mare, on hi havia "una distància", mentre "glorificaves el pare". I ha parlat d'aquell estiu "on mai més seràs la mateixa" i de la decisió de marxar de casa quan "et fas adulta de cop". Això es veu reflectit en el film quan la protagonista opta per la seva història d'amor, i no per la mare. "Els joves som egoistes. Som responsables, però la vida t'està tirant", ha dit, detallant que aquest moment li va arribar al 76 i reconeix que va ser "precoç". "Els fills te'ls estimes amb devoció, però són prestats", ha afegit.