Els preus repunten a l'abril i l'IPC se situa en el 3,9%

L'encariment dels aliments torna a estirar la inflació. A Catalunya els preus repunten mig punt més que al març i se situen en el 3,9%. Així i tot, la taxa catalana és dues dècimes més baixes que la de la resta de l'Estat, que se situa en el 4,1%.

Els aliments segueixen disparats

La taxa d'inflació subjacent, que no té en compte els preus de l'energia ni dels productes frescos, ha baixat 1 punt respecte al març, del 7,5 al 6,6%. Una davallada que s'explica per la baixada de la cistella de la compra, tot i que els aliments són, de mitjana, més cars que fa un any. De fet, el que més preocupa ara mateix els consumidors torna a ser el repunt del 12,2% dels aliments i les begudes no alcohòliques, tot i que moderen lleugerament el seu ritme de pujades.

Respecte al mateix mes de fa un any, també s'han encarit per sobre de la mitjana les begudes alcohòliques i tabac (8,6%); hotels, cafès i restaurants (7,2%), i parament (6,7%). Van créixer en menys mesura els preus de lleure i cultura (4,7%); altres (4,5%); medicina (2,5%); comunicacions (2,4%); vestit i calçat (1,6%), transport (0,8%) i educació (0,6%), i van baixar en habitatge (-9,2%).