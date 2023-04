Prop d'un miler de persones s'han manifestat aquest dissabte a Sitges contra les pujades de preus abusives dels pisos de protecció social de La Caixa i per denunciar que la futura llei d'habitatge pactada pel PSOE, ERC i EH Bildu "és una farsa". La mobilització, convocada pel Sindicat de Llogateres, ha arrencat a l'estació de la Renfe amb lemes com "l'únic terrorista és Idealista" o "La Caixa o la vida".

El portaveu del sindicat, Enric Aragonès, ha criticat que la futura llei d'habitatge "no funcionarà" perquè "permet pujades de preu del lloguer" abusives perquè "no toca els lloguers de temporada". A parer seu, caldria "tapar tots els forats" que té el text, i per això demana als partits que no tinguin pressa per "penjar-se la medalla".

La protesta d'aquest dissabte forma part de la campanya #DestapemLaCaixa, en la qual participen centenars d'inquilins d'una quinzena de promocions d'habitatge protegit de la Caixa d'arreu de Catalunya, inclosa Sitges. Els veïns denuncien la "mala gestió, expulsions i no renovació de contracte, pujades de preu injustificades i manca de manteniment".

La manifestació ha comptat amb el suport d'una seixantena d'organitzacions, entre elles la PAH Barcelona. La seva portaveu, Diana Virgós, ha considerat que la protesta d'avui "és la prova de què el model en el qual està basat aquest país per fer habitatge protegit ha estat un total i absolut fracàs". Segons ella, "calen mesures a curt termini i ràpides i això passa per responsabilitzar els actors privats -promotores, bancs i fons voltors- per fer complir la funció social de l'habitatge".

01.08 min Manifestació a Sitges per un nou model d'habitatge públic | JUANFRA ÁLVAREZ

També ho veu així el portaveu del Sindicat de Llogateres, que creu que "la mobilització d'aquest dissabte en defensa del lloguer protegit és més oportuna que mai", ja que té lloc just quan s'acaba de fer públic l'acord sobre la llei d'habitatge. Enric Aragonès ha defensat que "calen mesures urgents com la regulació de preus", però ha considerat que la norma pactada pel PSOE, ERC i EH Bildu "no està ben feta".

"L'escletxa principal que permetrà que continuïn apujant els preus és que aquesta llei no tocaria els lloguers de temporada", ha reflexionat. A parer seu, aquest tipus d'arrendaments són "la via principal per esquivar totes les regulacions de preu, de durada, de condicions mínimes de durada i fer contractes molt curts que permeten especular encara més: fent fora els llogaters o apuntant els preus cada onze mesos o cada mig any".