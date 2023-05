01:06

L'encariment dels aliments torna a estirar la inflació. A Catalunya, els preus repunten més que al març i se situen en el 3,9%.

Els preus repunten a l'abril a Catalunya i l'IPC se situa en el 3,9%, 8 dècimes més respecte al mes de març. Així i tot, la taxa catalana és dues dècimes menors que la de la resta de l'Estat, que se situa en el 4,1%. Els aliments són un 12,2% més cars que fa un any, tot i que moderen l'increment.

La taxa d'inflació subjacent, que no té en compte els preus de l'energia ni dels productes frescos, ha baixat 1 punt respecte al març, del 7,5 al 6,6%. Una davallada que s'explica per la baixada de la cistella de la compra, tot i que els aliments són, de mitjana, més cars que fa un any.

També han pujat les begudes alcohòliques i el tabac, o els hotels i restaurants. Des dels sindicats celebren la reducció de la inflació subjacent, tot i que alerten de l'efecte acumulat dels preus sobre les llars catalanes.

També contribueix a fer apujar els preus l'augment del transport o del vestit i el calçat. Per territoris on més puja la inflació anual a Catalunya ha estat a Lleida, amb un 4,5%, o a Barcelona i Girona, amb un 3,9%. A Tarragona la xifra és del 3,5% | INFORMA: Maria Huguet