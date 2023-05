Milers de persones s'han manifestat aquest Primer de Maig pel centre de Barcelona en la protesta convocada pels sindicats majoritaris, CCOO i UGT, per reclamar un augment de salaris i revertir la creixent pèrdua de poder adquisitiu dels treballadors.

La marxa, que ha aplegat 2.000 persones segons la Guàrdia Urbana i 5.000 segons els organitzadors, s'ha fet sota el lema 'Apujar salaris. Abaixar els preus. Repartir beneficis'.

01.18 min Milers de persones es manifesten a Barcelona aquest Primer de Maig | Climent Sabater

La reivindicació salarial ha centrat la manifestació dels sindicats majoritaris. Al llarg de la marxa hi havia representacions dels diversos col·lectius que han convocat més de 90 vagues sectorials al llarg del 2022 per reclamar una millora de sou per compensar la inflació i també dels convenis que encara estan bloquejats aquest any com el d'oficines i despatxos.

UGT i CCOO adverteixen de noves mobilitzacions Els sindicats majoritaris a Catalunya, CCOO i UGT, han advertit aquest Primer de Maig que plantejaran un augment "de la tensió i el conflicte" amb una "gran mobilització" si abans de l'estiu no hi ha acord amb la patronal per augmentar salaris. El secretari general de la UGT a Catalunya, Camil Ros, ha negat que les empreses no tinguin marge per apujar sous i ha dit que si els treballadors tenen dificultats per arribar a finals de mes "és perquè les patronals només busquen els seus beneficis". De la seva banda, el secretari general de CCOO a Catalunya, Javier Pacheco, ha dit que és "egoista i indecent" que les empreses bloquegin augments en els convenis col·lectius, i ha advertit que els governs no poden seguir com a "espectadors".

Manifestacions a les altres capitals catalanes A Girona, Tarragona i Lleida també s'ha viscut una jornada reivindicativa. Més de mig miler de persones s'han manifestat aquest dilluns a Tarragona per reclamar un increment dels salaris davant l'escalada inflacionista. Els sindicats majoritaris també han exigit que s'implementin els plans d'igualtat i han criticat que la taula de seguretat de la indústria química estigui paralitzada des de fa anys. A Girona s'han aplegat un miler de manifestants. La marxa ha arrancat al migdia de la plaça Independència i ha avançat per Jaume I per acabar a la plaça del Vi, passant per davant de la seu de la Generalitat. Els sindicats han avisat a Lleida aquest Primer de Maig de la caiguda de la contractació de temporers que hi haurà a les comarques de Ponent a causa de la important sequera que provocarà una davallada de la producció al sector fructícola.