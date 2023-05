01:18

Milers de persones han respòs a la crida dels sindicats majoritaris i han recorregut la Via Laietana de Barcelona amb una triple reivindicació: una adreçada a la patronal sobre el desbloqueig de la negociació i les altres dues als empresaris demanant-los que ''és imprescindible abaixar i contenir els preus i repartir els beneficis''.

En cas contrari, segons els líders d'UGT i CCOO Camil Ros i Javier Pacheco, a partir de l'estiu creixerà el to de les mobilitzacions. Durant la marxa hi ha hagut tres aturades: una davant la comissaria de Via Laietana per denunciar el seu passat de represàlies contra el sindicalisme, una altra davant la patronal Foment del Treball amb protesta per l'augment de la sinistralitat laboral i una tercera davant la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona | INFORMA: Climent Sabater