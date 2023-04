07:27

El secretari general de CCOO a Catalunya denuncia que hi ha un increment "indecent" dels beneficis empresarials que no s'estan repartint

Sota el lema 'Apujar salaris, abaixar preus, repartir beneficis', els sindicats majoritaris CCOO i UGT convoquen la classes treballadora a manifestar-se aquest dilluns 1 de maig. Enguany les reivindicacions estan molt centrades en la demanda de salaris justos per fer front a una inflació disparada, de manera que les persones que viuen del seu salari no segueixin perdent poder adquisitiu.

El secretari general de Comissions Obreres a Catalunya, Javier Pacheco, admet que en els últims temps s'han tirat endavant reformes positives per la millora de les condicions laborals de les persones treballadores, així com d'aquelles que arriben a la jubilació. Entre elles, destaca la modificació del sistema de pensions per garantir un sistema més equitatiu, l'increment del salari mínim interprofessional per sobre dels 1.000 euros.

Ara bé, creu que ara toca "equlibrar el repartiment dels beneficis empresarials, que n'hi ha i molts, massa". Si s'aconseguís, Pacheco diu que "no només estaríem garantint la justícia social sinó que estaríem fomentant el consum intern, per tant, més activitat i més ocupació".

El líder de CCOO a Catalunya pensa que mesures com la rebaixa de l'IVA dels aliments més bàsics no han funcionat perquè el Govern les ha pres de "manera unilateral" i creu que haurien estat més efectives si s'haguessin adoptat de "manera concertada". En aquesta línia, acusa les empreses intermediàries de la distribució alimentària d'embutxacar-se la rebaixa impositiva a través d'un increment "indecent" del marge empresarial.

Javier Pacheco considera que "encara hi ha molta feina per fer" perquè la temporalitat i la rotació tenen un pes molt important al mercat laboral, i un 10% de les persones no superen el llindar de la pobresa malgrat disposar d'una feina. | OLGA RODRÍGUEZ