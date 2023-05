El vehicle elèctric serà el gran protagonista del saló Automobile, que se celebra de nou a Barcelona. Una edició on l'objectiu serà mostrar al públic que és compatible lluitar contra el canvi climàtic i tenir un vehicle nou. L'esdeveniment, que se celebra del 13 al 21 de maig al recinte Montjuïc de la Fira de Barcelona, espera reunir més de 300.000 visitants i un 40% més de marques que el 2021.

El president del saló, Enrique Lacalle, ha argumentat que "és un greu problema" que Espanya tingui el segon parc automobilístic més envellit d'Europa, només per darrere de Grècia. És per això, que el saló servirà perquè la ciutadania observi i provi els nous vehicles i el parc de vehicles es pugui renovar. Enguany, la cita coincidirà amb el MOTOh!, especialitzat en vehicles de dues rodes i que acollirà 45 empreses.

"Les dades del mercat i de producció van millorant. No significa que els problemes d'escassetat de subministrament o components hagin desaparegut, però sí que és veritat i es veu a les dades de matriculació", ha celebrat López-Tafall. Segons Anfac, la cita ha de servir per animar la renovació del parc d'automòbils d'Espanya , un dels més envellits d'Europa.

Després d'una edició marcada de ple per la pandèmia, enguany l'Automobile espera retornar als seus orígens. "En moments difícils continuem donant la cara i creixent", ha ressaltat el president del saló. Per part d'Anfac, el seu director general, José López-Tafall , ha ressaltat que el moment del sector és "una mica millor" que a l'anterior edició, celebrada el 2021.

Novetats "electritzants"

El saló, que tindrà per lema de la seva 42a edició el concepte "Electritzant", aposta precisament per exhibir enguany les novetats en vehicles elèctrics de zero emissions, tot i que es mostraran cotxes de tota mena, també de combustible. "El camí és el cotxe no contaminant", ha argumentat Lacalle en una entrevista al Cafè d'idees de La 2. Entre les marques confirmades n'hi ha diverses d'origen xinès, que segons Lacalle confirmen l'interès d'aquest país pel mercat europeu.

Vehicle M-ero 100% elèctric, al saló Automobile RTVE

Més enllà dels cotxes, el saló oferirà també novetats en sectors relacionats amb la mobilitat, com la recàrrega de vehicles, el rènting o la mobilitat personal.