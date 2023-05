Projecte Henka: el repte de fer que els joves se sentin bé

"Al pati sempre hi ha conflictes, molta gent s'agrupa, creen problemes i és un bon referent per afrontar-los", assegura en Joan de Roca, alumne de 14 anys de l'Escola Pia de Mataró sobre el Projecte Henka. Es tracta d'una iniciativa que ha posat en marxa l'Hospital de Sant Joan de Déu amb l’objectiu de promoure el benestar emocional de joves d’entre 12 i 16 anys. "Vam fer uns exercicis per reflexionar sobre tu mateix i em va aportar molt. Em vaig trobar millor, per poder relaxar-me a dins l'horari de classe", admet en Joan.

Com ell, alumnes de 1r i 2n d’ESO de quasi mig miler de centres educatius d’arreu de l’estat espanyol han participat en aquest programa. En aquesta escola han participat com a prova pilot amb èxit. "L'adolescència és una etapa complicada... pandèmia no han ajudat gaire. Els hem ajudat parlant amb ells i fent-nos pensar una miqueta. Ells ara depenen molt de les relacions amb els seus companys, amb els seus iguals. Escoltar-los i que s'escoltin ells mateixos", assenyala la Rosa López, directora pedagògica d'ESO de l'Escola Pia de Mataró.

I és que els professors i les famílies també reben formació. "No tenim un paper fàcil i les xarxes tampoc ajuden en aquest aspecte. Hi ha situacions complicades que hem d'acompanyar", admet López.

A Catalunya, hi participaran un centenar d’escoles i instituts, on es formaran els docents i les famílies, alhora que es faran sessions dinàmiques amb els alumnes com mindfulness . "El grup s'ha anat obrint cada cop més, ha confiat més dins del grup classe, no només amb el tutor, també a nivell de la classe eren capaços d'explicar-nos coses", assegura Servi Vila, tutor de segon d'ESO de l'Escola Pia de Mataró.

"Pensem que si enfortim als adolescents i els fem menys vulnerables reduirem una miqueta l'aparició de trastorns o de problemes de salut mental en aquests adolescents", assenyala Anna Sintes, directora del programa Henka. La iniciativa, en col·laboració amb Zurich Seguros, i té compta amb una inversió de 3 milions d’euros durant tres anys.