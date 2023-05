Els pescadors de Barcelona lluiten contra la normativa europea que preveu ampliar la zona de protecció del litoral i que els deixaria sense poder fer pesca d'arrossegament. Es tracta del pla Sinkevicius de la Comissió Europea, que preveu fer-ne aquesta ampliació del 12 al 30% fins al 2030. Una trentena de pescadors s'han manifestat aquest dimarts a Barcelona per traslladar el seu desacord als grups parlamentaris.

En una protesta convocada per CCOO de Catalunya, han iniciat la marxa al Moll del Rellotge i han seguit el seu recorregut fins a les portes del Parlament de Catalunya, on han fet públic el manifest on es recullen els seus arguments.

Demanen ajuts per millorar les embarcacions

Alguns pescadors asseguren que estan d'acord amb aquests canvis, però el que demanen des d'ara fins al 2023 són ajuts per millorar les seves embarcacions. Per exemple, per poder canviar els motors de gasoil a hidrogen o posar portes elevadores que danyen menys. Calculen que cada vaixell necessitaria una inversió de 200.000 euros.

Altres pescadors que ja han fet algunes d'aquestes millores asseguren que no cal l'ampliació de les zones de protecció del litoral perquè ells viuen del medi ambient i són els primers, diuen, que estan disposats a cuidar-lo. I alerten que restringir la zona d'arrossegament farà que no hi hagi "prou espai per a tots els pescadors", segons el responsable de Pesca de CCOO de Catalunya, Javier Barcala.

El responsable ha explicat que el sector de la pesca viu un moment “difícil” econòmicament per la conjuntura actual i que si s’aplica la normativa, els pescadors d’aquesta modalitat es veuran reduïts fins a un 80%. A Catalunya queden encara unes 400 barques d'arrossegament que donen feina a unes 2.000 persones.