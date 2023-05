Renfe implanta uns nous horaris a la R2 Sud

Des d'aquest dissabte hi ha nous horaris al servei de Rodalies R2 sud a causa de l'avaria a Gavà que afecta la línia des de dilluns a la nit i que no es preveu que estigui solucionada fins d'aquí a tres o quatre setmanes. Aquesta nova programació horària incrementa en tretze minuts el temps de viatge actual.

Segons indica la companyia en un comunicat, l'objectiu és minimitzar l'afectació als usuaris tenint en compte les limitacions de capacitat que presenta. Els nous horaris permeten oferir un servei amb informació real de temps de pas, així com un temps de viatge assimilat a les circumstàncies que comporta la gestió de la circulació amb un "Bloqueig Telefònic Nominal" entre Castelldefels i El Prat.

L'increment de tretze minuts en el temps de viatge es justifica en el fet que "tècnicament s'ha treballat per donar una oferta real i així optimitzar la capacitat de la infraestructura en aquest trajecte".

El nou horari s'afegeix al servei complementari d'autobusos en dies laborables ja establert durant les hores punta del matí entre Castelldefels i Barcelona (de dos quarts de set a les nou) i a les de la tarda des de Barcelona i fins a Gavà i Castelldefels (de cinc a set), amb una freqüència de mitja hora en ambdós casos.

Des de dilluns s'incorporarà aquest servei complementari a la relació Gavà – Barcelona al matí (també de dos quarts de set a nou). En total, els serveis complementaris d'autobusos programats per Renfe oferiran al voltant de 30.000 places setmanals. Per a aquests serveis llançadora són vàlids els títols de transport de Rodalies, per la qual cosa els viatgers no han de pagar res més per utilitzar aquesta alternativa de desplaçament.

D'altra banda, Renfe i Adif segueixen treballant en l'adaptació dels nous horaris per a serveis Regionals del sud. Segons Renfe, la "complexitat" d'aquestes tasques fan preveure que el canvi es durà a terme al llarg de la setmana vinent.

Els viatgers poden consultar els horaris a través del web rodaliesdecatalunya.cat, l'aplicació per a telèfons mòbils de Rodalies i pels canals habituals de comunicació de Rodalies de Catalunya.