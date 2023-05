Els veïns dels Tres Turons protesten pel gran volum turístic

Veïns de Vallcarca, La Salut i El Carmel (Barcelona) s’han manifestat conjuntament aquest dissabte per reclamar mesures contra la massificació turística. Al crit de ’Turista enrere, això no és casa teva’, ‘No ens robareu una muntanya més’ o ‘Prou incivisme als nostres barris’, els manifestants han carregat contra la impunitat del turisme que els està obligant a marxar dels seus barris.

Ni l'augment dels cossos policials, ni el tancament del recinte dels búnquers del Carmel a la nit, està frenant un turisme que cada vegada és major amb l'arribada del bon temps. La regidora d'Horta-Guinardó, Rosa Alarcón, però, garanteix l'efectivitat de les mesures aplicades i assegura que han servit per posar fi a les festes il·legals.

A més a més, la tanca del recinte del mirador no és prou alta per evitar que es pugui saltar i, tot i les restriccions horàries iniciades a principis de setmana, continua sent un espai freqüentat per l' ambient juvenil i els botellots .

Els residents dels Tres Turons denuncien que la situació als seus barris s’està fent insuportable i exigeixen a l’Ajuntament “polítiques reals per revertir-la”. Des del Consell Veïnal del Turó de la Rovira , David Mar assegura que el tancament dels búnquers del Carmel no ha estat una solució perquè el turisme de borratxera s’està desplaçant a la muntanya pelada .

Situació insostenible

Des de fa alguns mesos els cossos policials han hagut de desallotjar la zona dels búnquers del Carmel, on es congregaven nombroses persones; en total fins a 7.000 durant l'abril. Les festes han causat danys a les infraestructures, embrutament de la zona, i incivisme i aldarulls fins a llargues hores de la matinada.

La rutina diària dels residents del barri del Carmel inclou sorolls, olors desagradables, brutícia de llaunes i restes d'ampolles, gent orinant al carrer i baralles. Fins i tot esmenten casos on van ser víctimes d'agressions, així com anècdotes sobre com els joves colpejaven les portes a altes hores del matí per demanar poder entrar al lavabo, cervesa o obridors d'ampolles de vi.

També es veuen afectats per la saturació del transport públic, el col·lapse de trànsit i la quantitat de busos turístics i taxis que hi ha. En aquest sentit, reclamen que s’habiliti una parada de taxis única per al Parc Güell i el Turó de la Rovira, de manera que només puguin accedir a aquests espais els taxis o VTC que portin veïns a casa seva.