Els búnquers del Carmel han estat, de tota la vida, una gran atracció turística a la qual s'apropen locals i visitants d'arreu del món per observar les magnífiques vistes panoràmiques de la ciutat de Barcelona. Aquest dimarts 2 de maig, però, l'Ajuntament tancarà l’accés nocturn al mirador i la Guàrdia Urbana el desallotjarà cap a les 19.30 hores.

Es tracta d'una mesura que té l’objectiu de controlar la gran afluència de persones en aquest espai, especialment de nit, on últimament s'estaven duent a terme festes il·legals. Les queixes dels veïns i la necessitat de preservar les restes arqueològiques han provocat una major agilitat de l'acció de l'administració que ha instal·lat una tanca de dos metres per evitar l'entrada.

Esgotament dels veïns

La rutina diària dels residents del barri del Carmel inclou sorolls, olors desagradables, brutícia de llaunes i restes d'ampolles, gent orinant al carrer i baralles. Fins i tot esmenten casos on van ser víctimes d'agressions, així com anècdotes sobre com els joves colpejaven les portes a altes hores del matí per demanar poder entrar al lavabo, cervesa o obridors de vi.

El passat 14 d'abril, farts de la situació que viuen setmana rere setmana, un centenar de veïns van recórrer els carrers de Turó de la Rovira per protestar contra les trobades nocturnes massives de turistes. Els veïns denuncien que els dispositius policials "no funcionen" i exigeixen noves mesures a l’Ajuntament per acabar amb els botellots i garantir el descans veïnal. "No tenim les infraestructures suficients, estem farts: volem un turisme de qualitat", va assegurar Daniel Rosa, un dels veïns.