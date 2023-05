Recordem José María Íñigo amb Pepa Fernández i Piluca Íñigo

En una conversa a l'espai de Víctor Amela i Juan Carlos Ortega, recordem la figura del periodista José María Íñigo, que va morir ara fa cinc anys. Ho fem amb dues persones que el coneixien molt bé: la periodista de RNE Pepa Fernández i la seva filla Piluca Íñigo. I submergint-nos novament en l'arxiu de TVE, on apareix per primer cop ara fa 55 anys.

En una conversa al Cafè d'idees de Gemma Nierga, la filla Piluca Íñigo s'ha desfet en elogis amb el seu pare, que era molt proper. "Era un pare molt fàcil, res a veure amb la imatge imponent, molt proper, accessible, molt present, tot i la seva vida social, amb el que podia comptar absolutament per tot", ha argumentat la filla, recordant que va compartir amb ell "totes les activitats".

Assegura que, de petita, no era "tan conscient" que tenia un pare "tan famós". "Quan era petita, no coincidia amb els seus anys de màxim auge, ho van viure els més germans petits", ha dit. De més gran el va acompanyar en algunes de les tertúlies que participava, puix era "tremendament tímid" i "no podia" anar sol als llocs.

Fernández va tenir Íñigo al seu programa durant molts anys, fins que va morir. La seva relació va començar d'una manera ben "estranya": el van convidar en una tertúlia sobre bigotis a No es un día cualquiera. I "bigoti és igual a José María Íñigo. "La tertúlia va ser molt divertida", on ell va entrar per telèfon, detallant que després va trucar al periodista i van quedar en què es coneixerien. "A partir d'aquí, vam començar a treballar", ha dit.

En aquell moment ja era un home molt conegut, però "arraconat pels mitjans", ja que feia revistes de viatges i llibres, però no en mitjans de comunicació. "Aconseguia parlar de qualsevol cosa i fer-la interessant, encara que no en sabés. Aconseguia atraure l'atenció", ha destacat sobre què feia diferent d'aquest "gran comunicador".

Juan Carlos Ortega també ha detallat com en una ocasió es va enfadar molt amb ell. "Sempre havia tingut una amabilitat impressionant" amb ell, fins que li va demanar que li presentés la seva filla, després de veure'n una foto i dir-li que era molt guapa. "Això mai", li va dir el periodista.

Afany d'aprendre i modernitat Els seus amics també han recordat l'afany per aprendre del periodista, estudiant anglès i francès de forma paral·lela. "L'interès per aprendre era constant. Seguia estudiant idiomes, es podia gravacions de japonès", ha explicat Fernández. "Sempre deia que la seva època era aquesta, per això va ser una persona tan moderna", ha afegit la periodista. Ortega també ha volgut remarcar aquesta "modernitat", lligada a la seva "normalitat parlant". "Era una època que els locutors de la tele eren impostats", ha dit. "La normalitat parlant és d'una modernitat brutal", ha reivindicat.