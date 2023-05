Este jueves es un día muy importante para Blanca Paloma y los eurofans españoles. Tras aterrizar este miércoles en Reino Unido, nuestra representante en Eurovisión se sube hoy al escenario del Liverpool Arena para realizar el primer ensayo de su actuación. Será la primera vez que tanto ella como el resto de países que conforman el Big Five y la vigente campeona, Ucrania, tengan la oportunidad de practicar en el propio estadio, algo que ya han hecho el resto de países participantes.

Todos los artistas que actúan en las semifinales han tenido ya su primer ensayo. Algunos, incluso el segundo, como es el caso de aquellos que compiten este mismo martes por pasar a la final. De esta forma, este jueves comienzan los segundos ensayos de la segunda semifinal: los cinco primeros artistas según el orden de actuación (Reiley, de Dinamarca; Brunette, de Armenia, Theodor Andrei, de Rumanía; Alika, de Estonia, y Gustaph, de Bélgica) volverán a subirse al escenario a lo largo de esta mañana.

Después será el turno de los artistas del Big Five y Ucrania, que ya están automáticamente clasificados para la gran final. La primera en ensayar será La Zarra, de Francia, a la que seguirán Lord Of The Lost, Blanca Paloma, Marco Mengoni, Tvorchi y Mae Muller, representantes de Alemania, España, Italia, Ucrania y Reino Unido. El ensayo de Blanca Paloma está previsto que tenga lugar a las 17.20, hora española.