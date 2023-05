Ya es oficial: Blanca Paloma vestirá de arquera en Eurovisión 2023. La representante española ha optado por el look con el que nos conquistó el pasado mes de febrero en el Benidorm Fest. Sin embargo, esta arquera es diferente a la que vimos en la ciudad alicantina, cuando la artista logró el micrófono de bronce. La de Liverpool es una reinterpretación de la propuesta que vimos sobre el escenario de la preselección española que mantiene la esencia y la identidad del personaje creado por Blanca Paloma. La arquera regresa por todo lo alto, con mucha más fuerza y poder, para impactar en los casi 200 millones de espectadores que el próximo 13 de mayo la verán interpretar "Eaea" sobre el escenario del Liverpool Arena.

El proyecto de diseño plantea una evolución a nivel estético y formal en cuanto a texturas, acabados y materiales. "Se trata de un crecimiento escénico potenciado a nivel visual desde el vestuario y junto con el resto de la propuesta artística", explica Paola de Diego, creadora del concepto."Queríamos mantener el espíritu del Benidorm Fest ya que es la propuesta que ha llevado a Blanca Paloma hasta aquí", cuenta Raul Amor, figurinista de RTVE y estilista de la ilicitana en Eurovisión.

Para esta importante tarea, Amor ha contado con Paola de Diego, la diseñadora detrás del vestuario original de la arquera. "Lleva dos años trabajando con Blanca Paloma para este gran momento, era de ley contar con ella para esta ocasión tan importante", confiesa el figurinista. Una unión perfecta de profesionales que hablan un mismo lenguaje y que han trabajado mano a mano para que el vestuario luzca de forma correcta para un espectáculo de este calibre.

Durante la gira por Europa, Raúl Amor ha apostado por distintas versiones de la arquera: la romántica, la helénica, la teatral, la sutil... La que hemos visto esta tarde sobre el escenario de Eurovisión 2023 es la que se hizo para el concurso alicantino. "No queríamos recuperarla hasta hoy, para que la gente tuviera ganas de verla de nuevo. Al que le gustó la del Benidorm Fest, esta le va a encantar", sentencia.

El vestuario de Blanca Paloma se compone de tres elementos

El pantalón, de inspiración de corte goyesco o, más comunmente llamado de cintura alta al estilo torero, es de cuero blanco. El diseño del mismo plantea un cruce en la cinturilla, de donde nace el corte del pantalón que genera una diagonal envolvente que se completa en el look con las otras dos piezas. Esta pieza ensalza la fuerza del cuerpo al caminar y cada expresión del movimiento. La piel del pantalón, que simula a la de una serpiente, es una alusión a la naturaleza, a lo terrenal, una textura viva. Las escamas del pantalón simbolizan el cambio, la renovación, la fuerza, el crecimiento. "Te mudas de piel porque ya no cabes en ella, has crecido como persona, te quitas los complejos, las ataduras, las limitaciones y sigues creciendo como mujer, como artista, como ser humano", explica Raúl Amor.

Este será el pantalón que lucirá la ilicitana en la Gran Final de Eurovisión RTVE

La pieza mas icónica del vestuario es el corpiño. El del Benidorm Fest estaba hecho de un material blando y suave, mientras que el de Liverpool está esculpido sobre un molde, creando un efecto dúctil en un acabado que crea el contraste de lo imposible: "Es una escultura que se ha hecho sobre su propio cuerpo. Esta pieza reune la fuerza, la pasión, el músculo, la dureza, la protección de la armadura, pero con formas suaves y orgánicas que le dan esa dualidad tan especial", explica Raul Amor. El corpiño vuelve a ser de color granate, una tonalidad que ha estado, a propósito, muy ausente durante la gira europea de Blanca Paloma. "A lo largo de todas las actuaciones, Blanca Paloma ha ido siempre vestida de blanco. Yo tampoco quería jugar con los mismos colores y llegar al festival saturados, quería que volviera refrescado", revela el figurinista. "Se trata de un metal moldeado, una armadura, una máscara que protege el cuerpo de nuestra heroína, nuestra arquera. Esa armadura que evoca el corazón, un estallido rojo que florece del pecho, de donde nacen las pasiones", añade Paola de Diego.

Blanca Paloma se sube por primera vez al escenario del M&S Bank Arena Corinne Cumming / Sarah Louise Bennett / EBU

"El brazo, que dirige la potencia de la palabra y el canto para ser elevado al aire, trenza piel y materia para ser el catalizador de todo ello", explica la diseñadora. Un brazo entrelazado, preparado para lanzar la flecha que emana del pecho y viaja a través de la voz. El conjunto se complementa con unos coturnos, que elevan del suelo a la artista para sostentar el rito mientras se completa.

El diseñador no es capaz de definir el vestuario de Blanca Paloma en tres palabras, por lo que ha optado por describirlo en cuatro: Una obra de arte. "Aquí no solo está presente el diseño y la moda, también está la escultura, la arquitectura, la dramaturgia... Se han juntado varias disciplinas para crear arte, para contar la historia de "Eaea" a través del vestuario", añade.