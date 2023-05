El 30% de l'alumnat vulnerable social i econòmicament no continua els seus estudis després d'acabar 4t d'ESO. És una de les dades que es desprén del darrer informe de la Fundació Bofill que també explica que la situació canvia si l'alumnat no pateix situacions de vulnerabilitat, ja que aleshores, el percentatge d'abandonament es situa en el 10%.

El document de la fundació titlla de ''crítica'' la situació de l'abandonament a casa nostra. Les comunitats autònomes i països amb millors taxes d'escolarització amb 17 anys tenen menys abandonament escolar just en acabar 4t d'ESO . A Catalunya, el percentatge d'escolaritzats a 17 anys és un 86,3% , només per darrere de les Illes Balears (83,3%). Al capdavant de la llista se situen Navarra (100%), el País Basc (97,5%) i Castella i Lleó (95,3%).

Els perills de l'abandonament

L'entitat alerta dels perills que genera deixar d'estudiar a 4t d'ESO. Un fet que, segons defensen, genera un procés de desvinculació escolar que dificulta que aquests joves es reenganxin posteriorment al sistema educatiu i redueix les seves possibilitats d'assolir estudis postobligatoris. "No és un tema qualsevol, sabem que els joves que deixen d'estudiar a 4t d'ESO difícilment tornaran a fer-ho al llarg de la vida", constata Ismael Palacín, director de la fundació.

L'any 2020, el 61% de l'alumnat de 19 anys de Catalunya que havia deixat els estudis ho havia fet principalment en acabar 4t d'ESO. Però a què es deu aquest abandonament? La Fundació assenyala que l'elevat abandonament escolar prematur, dels joves entre 18 i 24 anys que no han assolit l'educació postobligatòria i que no es troben estudiant, es deu "en bona part" al gran nombre d'alumnes que tot just acabar l'ESO no continuen estudiant. En el curs 2019-2020, prop de 5.500 alumnes catalans que havien acabat l'educació obligatòria no van iniciar cap estudi postobligatori.