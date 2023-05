Una goma d'esborrar i aigua destilada calenta han descobert el color original del Sant Crist de Lepant. Gràcies a la restauració realitzada per especialistes, s'ha pogut conèixer que aquesta figura era de color blanc i no negre com es creia fins ara. Però les sorpreses no acaben aquí, ja que historiadors de l’art especialistes en escultura apunten ara que la imatge podria ser del segle XIII. En qualsevol cas, no és una imatge del XVI com es pensava fins ara.

La restauració del Sant Crist de Lepant de la Catedral de Barcelona ha descobert una antiga policromia radiant i en molt bon estat rere una capa de fum, sutge i vernissos del segle XIX i repintades posteriors.

Es va decidir iniciar una consolidació de la peça perquè la pintura estava caient. Després dels estudis previs, s’ha fixat el color en les zones més malmeses. Durant els darrers mesos s’han retirat amb facilitat i paciència els materials sobreposats, el que ara permet apreciar millor la potent expressivitat de la cara i el realisme de les ferides pròpies de la passió.