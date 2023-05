S'ha acabat un episodi de precipitacions irregular en el territori, però el més destacable en mesos, en alguns indrets. Deixem enrere 3 dies de pluges intenses que a les comarques del nord, del centre i de la meitat est de Catalunya han acumulat quantitats de 20 a més de 60 litres per metre quadrat. En canvi, a les comarques de Ponent i del sud ha plogut poc o res.

En els últims dies, destaquen els més de 50 litres acumulats a les comarques del Ripollès, el Berguedà i la Garrotxa. A Núria, per exemple, s'han acumulat 50 litres, el registre de precipitació més destacable caigut en un dia des del 29 d'agost de 2020. Per tant, les pluges més beneficioses s'han donat a les capçeleres dels principals rius catalans. Una pluja que tot i caure intensament, ha fet pessigolles als embassaments que gairebé ni ho han notat. El pantà de Sau, per exemple, ha creuscut poc més d'1%. Alguns rius van fer una crescuda puntual durant el cap de setmana, multiplicant el seu cabal per 5 i per 10.

En algunes comarques del litoral i prelitoral central i, també, del sud del Pla de Lleida s'ha trencat la ratxa seca de més de 60 dies. A l'Observatori Fabra de Barcelona no plovia tant des de l'agost de l'any passat i a la part baixa del Llobregat feia més d'un any que no plovia tant. La mala noticia és que hi ha molts indrets de la Depressió Central on no han vist caure ni gota i, per tant, es manté la ratxa seca que agreuja encara més la sequera.

Què ha significat el darrer episodi de precipitacions?