Dues persones han mort la matinada de diumenge en un xoc frontal provocat per un cotxe que circulava en sentit contrari a l'A-2 a Granyanella, a la comarca de la Segarra. L'avís de l'accident s'ha rebut cap a dos quarts de quatre i ha passat al quilòmetre 516 de la via, entre Cervera i Tàrrega.

Per causes que s'estan investigant s'ha produït una col·lisió frontal provocada per un conductor que circulava erròniament en sentit Barcelona pels carrils en sentit Lleida. Les víctimes són un home de 50 anys, veí de Lleida, que seria el conductor del vehicle infractor, i un jove de 19 anys, acompanyant de l'altre turisme que sí circulava correctament. El conductor, de 28 anys, ha quedat ferit de gravetat i ha estat traslladat pel SEM a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida.

Amb aquestes dues morts són 51 les víctimes mortals en accidents de trànsit a les carreteres i autopistes de Catalunya aquest 2023. De mantenir-se el ritme actual, es podria acabar l'any amb una xifra al voltant de les 150 víctimes mortals, similar a la mitjana de l'última dècada (158). Ara bé, convé recordar que encara tenim per endavant els mesos d'estiu, que són els de major mobilitat i sinistralitat.

Repunt d'accidentalitat entre els motoristes Els dos morts a l'accident de la Granyanella no són els únics que hi ha hagut aquest cap de setmana llarg de l'1 de maig. La matinada de dissabte una motorista menor d'edat va morir en un accident a l'AP-7 a Santa Perpètua de Mogoda, al Vallès Occidental. Circulava en sentit nord al voltant de les 5, i es va accidentar al quilòmetre 144 per motius que s'estan investigant. D'altra banda, a Barcelona, un altre motorista de 39 anys va morir divendres al vespre en un xoc amb un cotxe al districte d'Horta-Guinardó. El sinistre va passar cap a les 9 a la cruïlla entre l'avinguda Mare de Déu de Montserrat amb el carrer Praga. Arran de la topada, el conductor de la motocicleta va ser traslladat ferit molt greu al proper Hospital de Sant Pau, on finalment va morir. Aquest 2013 han mort més d'una dotzena de motoristes. La Divisió de Trànsit dels Mossos d'Esquadra, en col·laboració amb el Servei Català de Trànsit, han intensificat aquest cap de setmana els controls dirigits als conductors de motocicletes. L’objectiu és establir una acció preventiva de control que actuï com un element de conscienciació i dissuasió de conductes de risc, amb la finalitat de reduir els accidents entre els usuaris de motocicletes. Els controls s’estenen per tota la geografia catalana, i consisteixen en el desplegament de radars mòbil i radars en línia, a banda de patrullatge de paisà per detectar infraccions dinàmiques que es puguin dur a terme a les zones on s’ha concentrat una major accidentalitat de motocicletes.