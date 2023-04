Doble accident mortal a la Segarra

Ha passat al quilòmetre 516, entre Cervera i Tàrrega. Per causes que s'investiguen s'ha produït una col·lisió frontal a l'autovia per un conductor que circulava erròniament en direcció Barcelona pels carrils en sentit Lleida. Les víctimes són un home de 50 anys, que seria el conductor del vehicle infractor, i un jove de 19 anys, acompanyant de l'altre turisme. El conductor d'aquest segon turisme, de 28 anys, ha quedat ferit de gravetat i ha estat traslladat pel SEM a l'Arnau de Vilanova de Lleida.