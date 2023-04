La Comunitat General de Regants del Canal Segarra-Garrigues ha decidit tancar el subministrament d'aigua des d'aquest dissabte fins al dimarts 2 de maig i, a partir de llavors, subministrar només "l'estrictament necessària per salvar els conreus llenyosos". La mesura s'ha pres a causa de la situació excepcional de sequera, amb l'objectiu d'arribar al final de campanya "amb la quantitat d'aigua mínima garantida per la subsistència dels arbres".

La mesura afecta unes 7.300 hectàrees de les comarques de les Garrigues, la Noguera, l'Urgell, la Segarra i el Segrià, que cultiven uns 2.000 agricultors. Els conreus que es veuran més afectats seran l'olivera, els ametllers, el pistatxo, la vinya i les pomes en altura.

Des d'aquest moment no se subministrarà aigua a cap cultiu sembrat o plantat a partir del 28 d'abril i el dimarts s'obriran els hidrants sota petició de cada regant i s'informarà del volum màxim mensual per a cadascun d'ells.

Aquesta és la primera vegada en la història del canal, que va començar a operar el 2009, en què es tanca el subministrament. El volum emmagatzemat al Sistema Oliana-Rialb, en cas de no ploure, tenint en compte el subministrament a poblacions, granges i supervivència de l'arbrat, no pot garantir cap altres ús de l’aigua.

01.04 min Decisió històrica al Segarra-Garrigues

La Comunitat de Regants del Segarra-Garrigues ha decidit tancar durant uns dies l’aigua perquè tot i que ara el Segarra-Garrigues té les basses plenes, amb l’aigua de les basses ubicades des del Sector 1 al 9.2.-15 no es pot garantir la campanya íntegra de cap sector. A les granges, es garanteix el subministrament entre maig i agost amb el mateix volum que al 2022, però no més.

La Comunitat de Regants calcula assegura que, en cas que hi pugui haver noves aportacions del Canal, s'hauran de destinar a rebaixar la reducció dels pisos més afectats, que estan per sobre del 70%.

El Segarra-Garrigues va començar a distribuir aigua el 2009 i, segons el president de la Comunitat de Regants, Josep Maria Jové, "fa un ús molt eficient de l'aigua", sense fuites i amb uns sistemes tècnics que permeten mesurar la necessitat de cada zona, de degoteig per a arbrat i d'aspersió pel cereal. Davant la situació d'extrema sequera s'ha acordat prioritzar els fruiters, dels quals "en depenen les campanyes dels propers anys".

La mesura no afecta l'aigua de boca, que no se subministra des del canal, ni les nombroses granges radicades a les comarques esmentades, a les quals se'ls garanteix per a la supervivència dels animals el mateix volum d'aigua que van rebre el 2022.