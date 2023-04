01:23

AFRUCAT, la patronal dels productors de fruita de Catalunya, xifra en 165 milions d'euros aquestes pèrdues pel tancament del Canal d'Urgell

AFRUCAT preveu dos escenaris: el primer, en què no hi hagi collita però sí prou aigua per anar regant els arbres i mantenir-los vius. En aquest cas, l'impacte seria de 165 milions d'euros. Ara bé, en cas que no hi hagi ni aigua ni collita, les pèrdues superarien els 700 milions, perquè els arbres es moririen. Tots dos són nefastos, però el segon cas suposaria una pèrdua de competitivitat molt greu i un possible abandonament del camp dels joves.

Tot plegat després de dos anys en què el sector encadena situacions climatològiques extremes: l'any passat per fred; enguany per manca d'aigua. I adverteixen: encara que plogui aquest cap de setmana, no se solucionarà el problema. Caldria que ho fes durant diverses setmanes seguides per poder obrir de nou el reg a l'Urgell | INFORMA: JOANA SENDRA