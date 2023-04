La CHE declara la "situació excepcional" per sequera al Segre

La presidenta de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE), María Dolores Pascual, ha proposat aquest dimecres, a la Junta de Govern d'aquest organisme, declarar la "situació excepcional" al Segre per la sequera. És el pas previ a declarar zona catastròfica per demanar ajudes a l’Estat. Comporta també poder aplicar noves restriccions en les campanyes de regadiu per prioritzar el cabal ecològic i l’abastiment d’aigua.

La CHE rebutja, malgrat tot, imposar les restriccions, diu que això en tot cas ho haurien de fer els regants, demana responsabilitat en els consums d'aigua i defensa la decisió de tancar el Canal d'Urgell. Pascual s'ha defensat de les crítiques de la Generalitat defensant l'actuació dels regants i assegurant que l'abastiment a Tarragona i Lleida està garantit.

La CHE garanteix l'abastiment

La conca del Segre és la que té pitjor situació, perquè fa deu mesos que no plou. De moment, la declaració afecta només el Segre, però darrere en podrien vindre més, això sí, cap d'elles a Catalunya. Aquesta declaració, de sequera extraordinària, comporta una major cobertura jurídica per aplicar mesures restrictives, suport per rebre ajudes d'altres administracions públiques i la creació d'una comissió permanent de sequera, dins la confederació.

Pel que fa a les crítiques que s'han rebut des de Catalunya per la manca de reacció, la CHE diu que no és just comparar les conques internes amb la del Segre perquè no hi ha el mateix volum de població ni d'aigua. Pascual ha defensat la decisió presa pels regants del Canal d'Urgell, ningú podia preveure, diu, la situació actual.

Amb tot aquest panorama, la junta de govern de la confederació ha rebut dels regants de Lleida la petició per la declaració d'emergència climàtica, l'antiga zona catastròfica.

El president Pere Aragonès, de visita avui a la dessaladora del Prat, ha anunciat més inversions de l'ACA a la conca de la Tordera i recorda que aquestes infraestructures són claus per abordar la sequera.