Ignasi Taltavull i Tomás Fuentes ens presenten 'La Ruïna'

En Queco Novell i en Manu Simarro ens acosten una nova edició de El Galliner Polític, en una edició especial acompanyats per Ignasi Taltavull i Tomás Fuentes. Els dos humoristes ens presenten La Ruïna, un projecte que ara es pot veure i escoltar en català a La2 de RTVE Catalunya, els dimarts a la nit, a partir de les 23:30 hores.

En una conversa també amb Gemma Nierga al Cafè d'idees, Taltavull ha detallat que La Ruïna és un pòdcast que ara s'ha convertit en programa de televisió, on la gent hi va a explicar precisament les seves ruïnes, les seves "aventures més vergonyoses". El millor (o pitjor) s'emporta algun premi simbòlic, perquè volen "fer neteja de casa".

Els responsables expliquen que el projecte neix "de la manera més tonta", segons Fuentes. Els primers episodis, en format pòdcast i també amb imatges, van començar a La Llama Store, una botiga especialitzada en humor de Barcelona, "sense pretensions que es fes tan gran". "Comença a créixer i ara no pots tirar enrere", afegeix.

Els dos amics volien un format de pòdcast amb públic, on els espectadors participessin. Van pensar que això era quelcom que podia unir a tothom, ja que tothom ha fet "el ridícul" en algun moment. "Ens fan la feina, bàsicament. És el millor", diu Fuentes.

Queco Novell ha reconegut que els dos components de La Ruïna li generen molta enveja. "La idea és molt tonta, amb tots els respectes del món". El col·laborador ha destacat que es tracta d'una idea molt simple que ha acabat funcionant molt i molt bé.

Es tracta d'un programa improvisat, que no està preparat. "Insistim en que no ho volem saber. No som bons actors", ha dit Taltavull. I en el qual els presentadors apareixen amb un micro de mà i no de solapa, per no crear una distinció entre el públic i ells.

La Ruïna a La2 de RTVE Catalunya es va estrenar el dimarts passat amb Albert Om com a convidat, i avui es podrà veure el segon episodi amb la Thais Villas com a convidada. I també amb un "convidat sorpresa", segons ha avançat Manu Simarro. "És al final. Ja ho veureu, no us ho perdeu. És molt potent", han afegit els presentadors. "La Thais Villas ens porta un regal de comunió. A dins hi ha la sorpresa", ha apuntat Fuentes.