Més de la meitat de les vinyes de Catalunya ja són ecològiques

El sector de la producció ecològica continua en alça a Catalunya i tanca un 2022 amb diversos rècords batuts. Se supera, per primera vegada a la història, els 5.000 operadors ecològics a Catalunya, una xifra que la converteix en líder d'aquest àmbit a Espanya i al sud d'Europa. D'altra banda, més de la meitat de la superfície de producció de vinyes a Catalunya ja és ecològica.

Pel que fa a la traducció econòmica, la facturació total ha fregat els 1.200 milions d'euros aquest 2022. Aquesta xifra suposa un augment notable respecte de l'any anterior, que arriba fins al 20% de diferència. Ha augmentat, també, la superfície dedicada a producció ecològica, que suma fins a 272.883 hectàrees, un 0,81% més que l’any anterior.

Preocupació del sector per la sequera

El sector, però, sent l'efecte de la sequera i es preocupa per les conseqüències que pot tenir la situació. La secretària general d'Agricultura i Ramaderia, Elisenda Guillaumes, ha explicat que el Govern avalua, actualment, quin impacte pot tenir la sequera en la producció ecològica. "Per anticipar-nos, vam encarregar un informe per veure el possible impacte de la sequera en els diferents cultius", declara Guilllaumes.