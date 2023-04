Doce recomendaciones para el Día del Libro

El Día Mundial del Libro y de los Derechos de Autor, que se celebra el 23 de abril, es una cita señalada para los amantes de la lectura. Agasájate con un momento único y o sorprende regalando las mejores aventuras. A las puertas de esta festividad, Radio Nacional te propone las mejores recomendaciones. A continuación, encontrarás una selección de títulos para descubrir y disfrutar.

Nosotros

Con una temática que gira en torno a la soledad, muerte, y al recuerdo, Manuel Vilas se ha alzado con el Premio Nadal de Novela 2023. El libro bucea en la vida y sobre todo en la mente de Irene que emprende una alocada aventura en busca del recuerdo de su marido fallecido. Una mujer “rebelde con causa” que “no admite haber perdido el amor que le dio sentido a su vida".

En palabras del autor, “toda la novela es una teoría del placer. Un escritor cuando escribe una novela acaba encontrando una verdad. Y en esta me he encontrado que para que el amor sea de verdad tiene que tener placer. Sin placer el amor no existe”.