El Govern vol una policia "més moderna i més ben dotada"

Els Mossos d’Esquadra han celebrat aquest divendres el Dia de les Esquadres en un acte al Centre Internacional de Convencions del Fòrum de Barcelona. La cita ha reunit la cúpula policial del cos, centenars d’agents i les seves famílies per reconèixer la tasca de diversos policies, així com col·laboradors de la societat civil, membres d’altres cossos policials i de la judicatura.

El comissari en cap del Mossos, Eduard Sallent, ha fet una crida a la reflexió per l'augment dels casos de violència contra les dones. Sallent ha remarcat la necessitat d'incorporar nous perfils que permetin un canvi de mirada sobre la llibertat sexual més centrat en les víctimes. L'any passat les agressions sexuals van augmentar més d'un 25% i 12 dones van ser assasinades.

També ha constatat que l'entrada de noves promocions al cos i la jubilació, el 2022, dels primers agents suposa un canvi generacional: “Ja no som una policia jove", ha dit, sobre el cos, la primera promoció del qual va entrar a treballar ara fa 50 anys, el 1983.

En aquesta línia, el comissari en cap ha celebrat el nou decret d'estructura dels Mossos d'Esquadra, aprovat el mes de març passat: "Hem aconseguit una maduresa organitzativa que ens permet avançar cap al futur amb garanties". A més a més, el líder del cos ha argumentat que l'entrada de les noves promocions (2.500 nous agents entre el 2022 i el 2023) permetrà al cos dotar-se de nous perfils policials, sobretot orientats a la lluita contra el delicte a internet.

En fer balanç de la situació policial i delictiva, Sallent ha assegurat que Catalunya és una regió "segura" i ha recordat que això "no passa a tot el món". El comissari en cap ha recordat que els delictes patrimonials continuen sent el gruix de les comeses a la comunitat si bé les xifres de mossos apunten que "han disminuït els últims anys". Sallent ha assenyalat que els fenòmens criminals que continuen preocupant els Mossos d'Esquadra són quatre:

El conseller reitera l'aposta per la proximitat i la feminització del cos

El conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, ha aprofitat el seu discurs per posar en valor el pla del Departament per la modernització, rejoveniment, feminització i increment de la proximitat de la policia i ha recordat que quan va assumir el càrrec ara fa dos anys, i en el marc del de Dia de les Esquadres de 2021, ja va comprometre’s en aquest sentit.

Ha defensat la reserva de places del 40% per a dones en les convocatòries d’accés al cos com una de les grans millores dutes a terme als Mossos i que des del seu punt de vista és la millor forma de disposar "d’una policia que reflecteixi la realitat de la societat actual".

Ha advertit que no es tracta d'una mesura que només afectarà els "nous agents, sinó que també s'aplicarà en totes les promocions internes". Això ha permès, per exemple, "tenir el número més gran de comissàries de tota la història”, ha destacat. També ha assenyalat que s’ha aprovat el primer pla d’Igualtat a Mossos, amb 158 mesures per a la igualtat efectiva entre homes i dones i que s’ha augmentat el rang a nivell d’estructura de la unitat d’Igualtat del cos, que amb el nou decret d’estructura passa a ser una àrea, la qual cosa implicarà més mitjans i recursos.

Elena ha expressat que durant el 2022 i el que porten de 2023 s’han creat 2.500 places noves d'agents, s’ha impulsat la nova aplicació per a mòbils dels Mossos i s’ha revertit el tancament de sis sectors de trànsit a diversos punts del territori. A més, ha destcat el nou model de comissaries de proximitat i ha dit que fins el final de mandat se’n faran deu de noves.