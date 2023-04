01:03

L'increment de delictes relacionats amb la violència contra les dones, un dels temes centrals del Dia de les Esquadres

L'acte ha començat amb el tradicional passi de revista per part del president de la Generalitat, Pere Aragonès, acompanyat del conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, el director general del cos, Pere Ferrer, i el cap dels Mossos, Eduard Sallent. Aquest últim ha aprofitat el seu discurs per advertir que les denúncies per agressió sexual s'han disparat.

En la mateixa línia, el conseller d'Interior ha expressat el compromís del Departament i dels Mossos de dedicar tots els esforços per combatre les diferents variants de violència masclista. | SERGI BASSOLAS