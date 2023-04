El foc del Rosselló entra a l'Alt Empordà

Desenes de dotacions dels Bombers treballen per aturar les flames d'un incendi forestal que ha començat aquest diumenge al Rosselló, entre Cervera de a Marenda i Banyuls, i que cap a les 4 de la tarda ha penetrat a l'Alt Empordà pel puig de la Farella.

Segons les primeres estimacions dels Agents Rurals, en territori català hi ha almenys 40 hectàrees de superfície afectades. A primera hora de la tarda s'han hagut d'evacuar algunes persones de masies de la zona de Muntanya, a Portbou. L'Ajuntament ha habilitat el centre cívic perquè la gent s'hi refugiï i no estigui exposada al fum, i ha donat instruccions perquè no se surti al carrer sense mascareta.

Segons l'alcalde, Xavier Barranco, una vintena de persones estan acollides a l'antic teatre situat al carrer Méndez Núñez, i la Creu Roja està preparada per si cal donar menjar i un lloc per descansar als desallotjats. La majoria són ciutadans francesos que s'han trobat que no poden tornar a casa perquè la N-260 està tallada.

En declaracions a Televisió Espanyola, l'alcalde no ha pogut amagar una certa preocupació per l'evolució de l'incendi a les immediates hores."La saviesa popular diu que quan baixa el sol, la tramuntana puja", ha dit Barranco.

El problema és él vent que bufa i que fa imprevisible l'evolució de les flames. La forta tramuntana, que ha obligat a aturar l'extinció aèria durant una estona, ha fet que el foc s'escampés des del punt inicial cap al pic de Sant Joan i cap a l'Empordà. L'incendi ha arribat a tocar del pantà de Portbou, on els efectius d'extinció treballen perquè no segueixi avançant cap al sud.

Els Bombers de la Generalitat han explicat que estan combatent el foc en diversos fronts i amb desenes de dotacions terrestres assistides per un helicòpter, però que amb la caiguda del sol s'ha hagut de retirar. El vent ha impedit que actuessin durant bona part de la tarda dos avions de vigilància i atac.

El foc ha obligat a tallar la carretera N-260 i a suspendre la circulació de trens transfronterers entre Portbou i Cervera. Segons ha informat Adif, els passatgers fan un trajecte alternatiu per carretera. A la banda francesa, està tallada la RD-914 entre Cervera de la Marenda i Banyuls. L'operador ferroviari SNCF ha informat que no circula cap tren des de Portbou fins a Perpinyà, la qual cosa deixa sense servei localitats com Argelers, Portvendres i Banyuls. L'operador ferroviari francès estima recuperar el servei dilluns a les 10.00 hores.

L'incendi de la Franja, estabilitzat Les notícies són més bones a la Franja de Ponent, on els Bombers han donat per controlat aquest vespre l'incendi que crema des d'ahir i que ha afectat sobretot l'Aragó però també unes 140 hectàrees del Segrià. Les condicions meteorològiques han estat benignes durant tot el dia i han permès actuar amb tota la contundència per evitar ensurts. El foc ja s'havia donat per estabilitzat a primera hora del matí. En tot cas, s'hi seguirà treballant durant la nit i matinada. Els Agents Rurals xifren en 453,6 el nombre total d'hectàrees afectades, majoritàriament de matoll. D'aquestes, 138,73 estan situades a Catalunya i la resta a l'Aragó. 01.58 min L'incendi de la Franja, en vies de control Durant el matí s'ha treballat en apagar petits focus en obagues boscoses dins del perímetre. Els municipis catalans afectats per les flames són la Granja d'Escarp, amb 34,1 hectàrees i Seròs amb 104,39. El cap dels Agents Rurals a Lleida, Llorens Ricou, ha destacat que l'activitat agrària a la zona, amb molts camps de fruiters que han fet de tallafocs, ha facilitat la feina dels equips d'emergències. També han jugat a favor les explotacions mineres, que han permès als Bombers contenir més aviat el foc. La sequera obliga els Bombers de Barcelona a avançar la precampanya forestal La investigació sobre l'origen de l'incendi està en mans del Servei de Protecció Natural de la Guàdia Civil (SEPRONA), donat que l'incendi va començar en territori aragonès. Segons han explicat els alcaldes de Maials i de la Granja d'Escarp, les flames haurien començat en un transformador d'una línia elèctrica de Fecsa Endesa a Mequinensa. Incendis, sequera i falta d'aigua: combinació fatal Es tracta d'una línia que passa per la Ribagorça i que ja va causar un incendi fa 20 anys. Els batlles aprofiten l'avinentesa per demanar a la companyia elèctrica que millori les línies, no només per minimitzar el risc d'incendi sinó també per acabar amb els microtalls que pateixen a la zona del Segrià.