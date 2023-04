Les ADF, primera línia d'atac contra el foc

Les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) treballen en diferents àmbits, però totes les seves tasques són fonamentals des del punt de vista de la prevenció d'incendis. Des de la torre de vigilància fan un seguiment permanent de l'estat del bosc per detectar immediatament qualsevol columna de fum.

També treballen a peu de bosc per obrir camins i garantir que en cas que els Bombers hagin d'intervenir per apagar un foc puguin desplaçar-se amb facilitat per tota l'àrea afectada. A Catalunya hi ha més de 300 ADF actives, i una altra de les missions importants és ocupar-se de mantenir basses d'aigua en punts estratègics.