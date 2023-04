El famoso presentador Carlos Tena, con programas como Popgrama, Música, maestro o Caja de ritmos, ha fallecido a los 79 años. El músico Álex de la Nuez, una de las mitades del popular dúo de finales de los ochenta Álex y Cristina, ha compartido la noticia en redes sociales. "Ha fallecido mi querido Carlos Tena", ha lamentado en Twitter. "No puedo expresar el dolor que supone, ni me voy a explayar en una esquela. 45 años no se resumen en una frase", ha asegurado. En RTVE Play hemos recogido algunos momentos de los programas de los que estuvo al frente a lo cargo de su brillante carrera en esta casa.

Comenzó su carrera en Radio Nacional Inició su carrera en Radio Nacional, donde, en 1965, presentó el programa, Hablando de Discos. En 1973 fue nombrado delegado de programas musicales de la emisora pública ante la Unión Europea de Radiodifusión (UER). También dirigió y presentó Para vosotros jóvenes, que fue Premio Nacional de Radio, Clásicos Populares (1976), Discofrenia (1980), A la Luna, a las dos y a las tres (1982) o En el aire (1983). Muere el periodista, presentador y crítico musical Carlos Tena, a los 79 años

Entrevista a grandes del rock en Popgrama Carlos Tena entró en TVE en 1977 como guionista y presentador del espacio Popgrama, en el que permanecería hasta 1980. Un espacio en e que la entonces efervescente Movida Madrileña encontró un lugar en el que ser escuchada. Por supuesto, por allí también pasaron grandes de la escena internacional como mitos de la música de la talla de Mike Oldfield, Queen, AC/DC, Patti Smith, Bob Marley. 09.47 min Queen en 'Popgrama' en 1979 Otro de los grandes momentos del programa fue la presencia de Bob Marley que, en 1978, aterrizaba en la isla de Ibiza para dar un concierto con su banda The Wailers. Marley fue entrevistado por el dos periodistas y colaboradores del programa. 27.33 min Entrevista a Bob Marley

Creador de Música maestro También fue el creador del mítico Música maestro, programa de divulgación de la música clásica, al que siguió Caja de ritmos, ¿Pop Qué? o Auanbabulubabalambambú. Un espacio en el que continuo llevando invitados de lujo a su programa. Uno de ellos, que aquí rescatamos, cuenta con la presencia de una de las bandas del momento en 1986, Loquillo y los Trogloditas, pero también las actuaciones de lujo de The Kinks, Talking Heads o el cantautor italiano Fabrizio de André. A uan ba buluba balam bambú 05/06/1986 Ver ahora

Las Vulpes en Caja de Ritmos Uno de los momentos más recordados de su carrera fue la actuación del grupo Vulpes en el programa Caja de ritmos, con el tema Me gusta ser una zorra, que fue un auténtico escándalo y supuso la cancelación definitiva del espacio. Durante toda su carrera, su ideología progresista hizo que se enfrentase constantemente a las fuerzas conservadoras de la época. Caja de ritmos 16/4/1983 ... Ver ahora

También en la cocina: Con las manos en la masa Más allá de la música, Carlos Tena también demostró su talento en la cocina en este mítico programa presentado por Elena Santonja. Su plato estrella: Crema de plátano y maíz. Con las manos en la masa Crema de plátano y maiz Ver ahora

Su paso por La bola de cristal Por supuesto, Carlos Tena también paso por otro de los grandes programas músicales y de entretenimiento de Radiotelevisión Española, Bola de Cristal, junto a Alaska. La bola de cristal 05/03/1988 Ver ahora

Entrevistado en 625 líneas Isabel Borondo, Marisa Medina y Santiago Peláez presentan la programación semanal de televisión de 1980. Entre la programación, una charla con los presentadores del nuevo programa Destino Plutón (María Jesús Leonard y Quique Guasch), a Fernando Fernán Gómez, Raúl Sender, Carlos Tena, Florencio Solchaga... 625 líneas 03/02/1980 ... Ver ahora