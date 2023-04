S'enlaira el Minairó, tercer nanosatèl·lit de la Generalitat

Després de l'Enxaneta i el Menut, aquest dissabte la Generalitat de Catalunya ha llançat el seu tercer nanosatèl·lit, que ja es troba en òrbita. El Minairó, així nomenat per la institució catalana, s'ha enlairat des de la base espacial Vanderberh, a Califòrnia, a bord del coet Falcon 9 de la companyia nord-americana Space X.

El nanosatèl·lit està previst que orbiti una distància d'entre 500 i 600 quilòmetres de la Terra i que passi per damunt de Catalunya cada 5 dies aproximadament. La seva mida és de només 30 centímetres i 10 quilos de pes, però el seu objectiu és bastant més gran: pretén desplegar un "laboratori en òrbita" que servirà per millorar la connectivitat 5G, monitorar cultius, gestionar recursos hídrics i controlar transports i mercaderies.

La missió, gestionada per la Fundació i2CAT i proveïda per Sateliot, ha tingut dificultats de llançament a causa de les desfavorables condicions meteoreològiques. Primerament, estava previst que es fes dimecres 12 i s'ha hagut d'ajornar en dues ocasions.

La secretària de Polítiques Digitals, Gina Tost, ha valorat la iniciativa com a prometedora: "Estem tenint molts bons resultats, tot fa pensar que acabarà sent un èxit". A més a més, ha avançat que un quart satèl·lit es licitarà durant el 2023.

Connexió mòbil

El Minairó es tracta del primer nanosatèl·lit que sobrevola la Terra sota l'estàndard 5G, el que ha suposat un canvi de paradigma en les comunicacions satel·litàries. La innovació que presenta en aquest cas és l'àmplia cobertura que permet que qualsevol dispositiu pugui connectar-se via satèl·lit o mòbil a qualsevol lloc i amb un cost "molt baix", assegura la Generalitat.

Es proposa com a pla d'acció específic que servirà per avaluar l'adopció d'aquesta tecnologia als serveis de la institució catalana. En aquest sentit, actuarà com a locomotora del desenvolupament dels sectors productius i ficarà l'ecosistema espacial català a l'escena internacional.

Aquest és el Menut, el segon nanosatèl·lit impulsat per la Generalitat

Els més petits han estat els que han atorgat el nom de Minairó al petit satèl·lit, tot a través del programa InfoK del canal SX3. Fa referència a una meravellosa criatura en forma de petit follet, protagonista de la tradicional llegenda del Pallar i els Pirineus.

Aquesta és la tercera missió de l'Estratègia New Space de Catalunya, després de l'Enxaneta i el Menut, de comunicacions loT i d'observació de la Terra, respectivament.