Per primera vegada a Barcelona, per gaudir dels arbres de la ciutat els veïns de Barcelona no hauran d'abaixar la mirada, sinó alçar-la. Una paret verda i viva conforme el primer bosc vertical amb arbres sostinguts de la ciutat. Amb oliveres, garrofers i magraners penjats a la paret, la façana de l'antic Palau de la Metal·lúrgia ha pres vida i s'ha tenyit de verd per connectar la ciutat de Barcelona amb la natura de la muntanya de Montjuïc.

El CaixaForum ha inaugurat aquest dijous un bosc vertical urbà amb arbres en suspensió i més de 100 espècies vegetals diferents. L'espai pretén ser un pulmó verd per la ciutat de Barcelona, servint de refugis per a ocells i altres animals pol·linitzadors beneficiosos pel planeta. La inauguració entra en el marc del 20è aniversari del CaixaForum i la ciutat rep aquest "obsequi" amb motiu de la celebració.

En el conjunt de 12 metres d'alçada i 50 d'amplada hi han treballat més de 100 professionals durant els mesos de feina que ha durat el projecte. La confecció de l'espai ha estat coordinada per la firma Jardineria Artística Babilon i compta també amb peces artístiques de l'autor Gabriel Ruiz prop de les arrels dels arbres.

Un espai verd i sostenible Al llarg dels més de 550 metres quadrats que ocupa la paret, s'ha col·locat una desena d'arbres sostinguts de grans dimensions. A més, hi ha també 19.000 plantes que faran que la paret es converteixi en un organisme canviant durant les estacions de l'any. Així, els seus impulsors defensen que es convertirà en un element integrador de la natura i la muntanya amb la ciutat. CaixaForum aixecarà el primer bosc vertical amb arbres en suspensió a Barcelona El projecte també posa el focus en la sostenibilitat, amb una ordenació botànica de les espècies vegetals basada en les necessitats hídriques de cada planta, per poder aprofitar i optimitzar l'aigua al màxim. D'altra banda, s'ha implementat un sistema de recollida d'aigües pluvials i recuperació de l'aigua del reg per maximitzar-ne els usos. L'espai és un "obsequi" per la ciutat pel 20è aniversari L'espai és un "obsequi" per la ciutat amb motiu del 20è aniversari del CaixaForum ACN | Maria Aladern Els arbres sostinguts són un fet pioner a la ciutat i la tinenta d'Alcaldia d'Ecologia i Urbanisme de l'Ajuntament de Barcelona, Janet Sanz, n'ha destacat que és un "gran exemple" per la ciutat. “Ens hem d’acostumar a veure aquest tipus de parets que renaturalitzen la ciutat perquè som una ciutat molt densa i construïda”, ha reivindicat Sanz. A més, ha exigit la necessitat de més espais verds i sostenibles als llocs públics i privats de Barcelona.