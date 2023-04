Los problemas de salud de Hugh Jackman aparecieron en 2013. La estrella de Hollywood, que por aquel entonces ya era mundialmente conocido por su carreera cinematográfica, sobre todo por su papel de Lobezno en la saga X-Men, contó públicamente a través de sus redes sociales que tenía un carcinoma en la nariz. ¿Qué es eso? Fue lo que muchos de sus seguidores se preguntaron. Se trata de un tipo de cáncer que comienza en la piel o en las células superficiales que cubren el exterior de un órgano del cuerpo. En el caso del actor australiano, tenía un carcinoma de células basales, el más común de cáncer de piel. Se suele desarrollar en las zonas de la piel más expuestas al sol, como el rostro.

Fue su mujer quien le advirtió primero de que tenía algo raro en la nariz. Así lo contó Hugh Jackman en su perfil de Instagram hace ocho años. "Deb me dijo que tenía que mirarme esa marca en mi nariz. ¡Chico, tenía razón! Tengo un carcinoma de células basales. Por favor, no seáis tan tontos como yo. ¡Haceos revisiones y usad crema solar!", aconsejó el actor a sus seguidores. En la imagen, un selfie de Jackman con un la nariz cubierta por una venda. Aquella fue la primera vez que tuvo que ser intervenido, pero no la última. Desde entonces, el protagonista de Los Miserables lleva ya seis operaciones para eliminar carcinomas de células basales.