Aida Domènech, més coneguda com a Dulceida, s’asseu al sofà vermell del ‘Late Xou amb Marc Giró’ i immediatament es posa a parlar amb el presentador sobre quin és el seu perfil bo. La creadora de contingut acumula més de 3 milions de seguidors a Instagram, una fita que ha aconseguit després de 14 anys plasmant la seva passió per la moda, l’estil i la fotografia a les xarxes socials.

‘Dulceida al desnudo’ i ‘La reina del convento’

Dulceida ha parlat sobre el seu documental: “Ara, quan en veig alguna cosa, com que jo estava tan fotuda, se’m fa raríssim”. La proposta té quatre capítols, on l'influencer descobreix totes les seves facetes, professionals i personals. Quan va començar a gravar el documental "estava a la merda”, ha assegurat Aida Domènech.

Entre altres projectes, Dulceida ha presentat la seva primera pel·lícula anomenada ‘La reina del convento’. El film està dirigit per Carmen Perona i ha estat protagonitzat per Mario Vaquerizo, Isabel Ordaz, Gemma Cuervo, Antonia San Juan, María Alfonso Rosso i Javier Hernández. Dulceida també hi ha participat com a actriu en el paper de sor Rosarito. “He après molt”, ha explicat l'influencer.