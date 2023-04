Cala Belladona obre el bany als gossos

Calonge i Sant Antoni i Platja d'Aro estrenen platja per a gossos i mascotes. Els dos ajuntaments habiliten la cala Belladona, compartida pels dos municipis, perquè els usuaris hi puguin anar amb els animals de companyia. A més, hi haurà una guingueta amb serveis específics per als animals. Els equips de govern de les dues poblacions de la Costa Brava han concretat que responen a peticions de veïns i visitants, que veien com fins ara s'havien de desplaçar a poblacions veïnes si volien gaudir de la platja amb els animals.

00.47 min Cala Belladona serà una platja per a gossos | Joan Sisquella

La nova platja per gossos funcionarà sense restriccions de dates ni d'horaris, de manera que estarà en servei tot l'any. La cala de Belladona té una superfície aproximada de 2.500 m2, i té accés des del camí de ronda i també des de la via verda de la carretera C-253, que uneix Sant Antoni amb Platja d'Aro.

Guingueta amb serveis específics La cala de Belladona està entre els dos termes municipals, tot i que és majoritàriament de Calonge i Sant Antoni, que serà l'ajuntament que s'encarregarà de la licitació de la guingueta. Fins ara, els usuaris o els turistes amb gossos havien d'anar a platges a poblacions veïnes perquè ni a Platja d'Aro ni a Calonge n'hi havia cap d'habilitada per a mascotes.