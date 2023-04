El Saló del Còmic dona per recuperada la normalitat

La 41a edició del Comic Barcelona ha tancat portes aquest diumenge havent consolidat els més de 110.000 assistents de l'any passat i, el més important, amb un increment del públic jove i familiar. Aquest era un dels principals objectius que s'havien fixat els organitzadors per aquest any.

La directora general de Ficomic, Meritxell Puig, ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies que l'edició d'enguany ja va arrencar amb escoles i un públic molt jove i que, al llarg de la fira, han pogut consolidar aquest tipus de visitant. "En fem un balanç molt positiu", ha resumit tot celebrant el "retorn a la normalitat" amb la presència dels autors internacionals.

La xifra d'assistents, similar a la de 2022, s'ha assolit en el segon any seguit de presencialitat del certamen i sense restriccions per la pandèmia de covid-19. L'organització ha percebut moltes ganes de visitar el Comic Barcelona amb cues llargues des de primera hora del matí

Les exposicions i xerrades han tingut l'aforament complet amb unes 100 persones per xerrada de mitjana i més de 300 durant la projecció, aquest diumenge, del capítol número 1.000 de la sèrie d'anime 'El detectiu Conan'. Però hi ha hagut altres activitats, com espectacles de música, tallers, concursos de dibuix i un taller d'animació, entre altres.

00.28 min Els vincles d'Álex de la Iglesia amb el món del còmic

Tot plegat ha congregat famílies amb nens gaudint del còmic, ha celebrat Puig, que ha destacat la zona Nintendo amb el personatge Mario i la presència d'autors al certamen, com els que han homenatjat l'il·lustrador Carlos Pacheco. "Volíem fer un homenatge a Pacheco i ho hem fet amb els seus companys de professió, que ens han fet unes il·lustracions que hem posat a subhasta per poder recaptar diners per l'ELA, que es del què va morir el gran autor", assegura la presidenta de Ficomic.