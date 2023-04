Millora la situació de l'incendi forestal que s'ha declarat aquest dissabte al migdia a la serra de Pàndols, a Gandesa (Terra Alta). L'avís del foc s'ha rebut al voltant de la una a la zona entre el Coll del Torner i Santa Magdalena, a tocar del Monument a la Pau.

Els Bombers ja el donen per estabilitzat després d'haver cremat una superfície d'unes 2,2 hectàrees, segons una primera estimació del cos d'Agents Rurals. Durant la nit hi continuran treballant 5 dotacions, així com un vehicle de coordinació, que vigilaran que no hi hagi cap revifada, ja que hi ha la previsió d’entrada de vent de Mestral amb ratxes més intenses de les que hi ha hagut dissabte.

L’incendi estava situat en una zona amb una orografia complicada i les tasques realitzades en el primer atac al foc han permès que aquest no es compliqués en excés. Segons els Bombers, el flanc esquerre ha arribat fins a una cinglera i tenia perill d’obrir-se a l’obaga del Tomaset i el flanc dret, que ha estat el prioritari, s’hi ha treballat amb línia d’aigua. A l’incendi també hi ha hagut diversos salts de focus secundaris, que s’han pogut parar a temps, rodolaments i alguna explosió de projectils de la Guerra Civil.

Els mitjans aeris han treballat intensament la part alta de l’incendi, on tenia l’acció del vent directe i era la zona més sensible, i han aconseguit mantenir-la fins a l’arribada del personal de terra que pujava des de la part baixa.

No ha fet falta desallotjar cap persona perquè prop de l'àrea afectada pel foc no hi ha nuclis poblats ni masies aïllades. Només s'ha demanat a la població que no s'acosti al santuari i l'àrea de pícnic de la mare de Déu de la Fontcalda, que és per on passen els vehicles d'emergències dels Bombers.

Una bona gestió forestal és clau La Serra de Pàndols és un punt estratègic on els darrers anys s’hi han realitzat tasques de gestió forestal. De fet, l'inici de l’incendi s’ha produït en una zona on properament hi ha la previsió de realitzar-hi aclarides amb gestió forestal sostenible i el foc ha arribat fins a una zona on hi ha baixa càrrega planificada. Els focus secundaris han caigut en una àrea on s'han executat actuacions per la qual cosa el d'aquest dissabte és un exemple d'incendi estudiat en la planificació i execució de les infraestructures necessàries perquè no es generi un gran foc forestal.

Cap de setmana de risc molt elevat Protecció Civil de la Generalitat manté el Pla especial d'emergències per incendis forestals de Catalunya (INFOCAT) en fase de Prealerta per l’elevat risc d’incendi forestal previst durant tot el cap de setmana amb altes temperatures, humitats baixes i fort vent. Està activat el nivell 2 del Pla Alfa (risc alt o molt alt d'incendi) a 30 comarques i el nivell 3 (el més alt per risc extrem d'incendi) a 4 municipis de l’entorn de la muntanya de Montserrat. Són Monistrol de Montserrat i Marganell (Bages), el Bruc (Anoia) i Collbató (Baix Llobregat). A més a més, es restringeix l’accés al Parc Natural de Montserrat. El gerent del Patronat de la Muntanya, Xavier Aparicio, justifica una mesura tan extrema pels problemes d'evacuació que es donarien en cas que es declarés un incendi de magnitud. Aquest és el primer cop que es tanca l'entorn natural del massís de Montserrat en un mes d'abril. L'any passat, aquesta situació es va produir en 17 ocasions, però la primera no va arribar fins al 14 de juliol i durant 8 dies consecutius pel risc d'incendi forestal. Tot i això, l'accés per carretera, l'aeri i el cremallera està garantit, de manera que es podrà arribar al santuari. De fet, Aparicio ha explicat que "tot aquell qui vulgui beneir la palma aquest Diumenge de Rams hi podrà accedir". 02.11 min Activada l'alerta per perill extrem d'incendi a l'entorn de Montserrat Des de l’any 2013 que no s’activava el nivell 3 del Pla Alfa fora dels mesos d’estiu. El Cos d’Agents Rurals manté una vigilància intensiva de l'entorn natural mentre duri aquest episodi de perill d’incendi, tant per via terrestre com per via aèria, amb helicòpter. Segons la Generaliutat, es tracta d’un episodi excepcional per tres motius: les dates en les quals s’està registrant, la intensitat de l’episodi i l’abast geogràfic. El cap de guàrdia del cos d'Agents Rurals, Miquel Àngel Garcia, ha advertit que davant d'aquesta "situació excepcional, els que facin cas omís i entrin al parc estaran cometent una infracció administrativa relacionada amb la prevenció d'incendis forestals, i seran denunciats". Garcia ha explicat que en uns 290 municipis s'han suspès totes les autoritzacions per activitats relacionades amb foc, com ara cremes agrícoles o focs d'esbarjo.