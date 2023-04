Natàlia Sánchez tot just acaba de fer 33 anys. Va néixer un 27 de març, precisament el dia que se celebra el Dia Mundial del Teatre. Actriu sobre l'escenari o darrere de les càmeres de cinema i televisió des dels 11 anys, quan va debutar amb un paper secundari en el llargmetratge 'Clara i Elena' de Manuel Iborra, també canta i toca diversos instruments. Concretament el piano, el clarinet i el saxofon. Esportista, aficionada al submarinisme i, gràcies a l'obra 'Fitzroy' que representa al Teatre Borràs de Barcelona fins al 23 d'abril, també ha fet escalada. L'actriu madrilenya establerta a Catalunya no para quieta, extremadament curiosa, sempre està aprenent. Confessa a 'Noms Propis' que és molt perfeccionista en cada cosa que fa. Tant és així, que fa un temps va sorprendre tothom parlant català per primer cop en una entrevista al programa cultural Punts de Vista.

"Per mi la feina són projectes vitals" La Natàlia té dos fills amb el també actor Marc Clotet. La maternitat li ha canviat la vida. Diu que ara no s'arriscaria a saltar des del pont Bloukrans a Sud-àfrica com va fer abans de ser mare, per exemple, que amb 216 metres d'altura és l'emplaçament més alt del planeta des d'on llençar-se al buit. Ara, l'esport de risc que practica, si se'n pot dir així, és el de conciliar la vida familiar i professional, com fan moltes altres mares. La Natàlia estima la seva professió i no ha volgut anteposar la maternitat als seus projectes laborals. Creu que és important transmetre als fills que els adults són més que pares i, si tenen la sort de treballar en el que els agrada, explicar-los que la feina no és una obligació, també és diversió. Tot i que ara, diu, costa més marxar de casa a causa de la feina. El novembre passat va estar 21 dies a Albània rodant la sèrie de televisió americana 'My Mother is a Cosmonaut'.