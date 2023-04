¿Qué sería de la Semana Santa sin torrijas? Para algunos, como la nadadora olímpica Ona Carbonel, esta festividad perdería una esencia muy importante. Este dulce no solo es el más famoso de España durante estas fechas, hay quien las comería todo el año y quien se reinventa para darle otro toque especial a la receta original, como la que ha descubierto la deportista en Ahora o Nunca: ¡Torrijas con pan de brioche y toppings naturales!

Elabora tu propio pan brioche

¿Quieres hacer esta receta de torrijas, pero te has quedado sin pan o no tienes tiempo para ir a comprarlo? ¡En Ahora o Nunca también han pensado en ello! El experto en torrijas Marco Brambilla, que le gusta que todo sea artesano, también ha desvelado los trucos para elaborar este delicioso pan brioche que, si no lo quieres para las torrijas, puedes guardarlo para cualquier ocasión porque su sabor te encantará.

Ingredientes

500g de harina

8g de sal

100g de azúcar

18g de levadura

1 huevo

1 taza de agua

150g de mantequilla Mezclamos la harina, el azúcar, la levadura, el agua y el huevo. De ahí empezamos a mezclar hasta lograr una masa. Incorporamos la mantequilla y seguimos amasando. Cuando sea una masa manejable, la cortamos en trozos, hacemos pequeñas bolas/pelotas y las ponemos todas juntas en el molde (para que una vez fermentado quede un brioche más bonito) Se deja fermentar durante 3 horas y luego meter al horno durante x minutos a 180º

