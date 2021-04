Las mejores recetas con fresa de Cocina RTVE

Ya es primavera y la fruta más esperada del año ha llegado a tu mesa para alegrarte los desayunos, los postres, las meriendas y la vida en general. Aunque están deliciosas por sí solas o con mínimos añadidos, como un poquito de vinagre, unas hojitas de menta, ralladura de cítricos o un pellizco de pimienta, te traemos 5 ideas para que disfrutes todavía más de las fresas esta primavera.

Receta de "suflé de fresas" de Dani García Receta de "suflé de fresas" de Dani García postres Ingredientes Preparación Para el suflé:

250 gr de fresas

5 gr de pimienta rosa

5 gr de clavo

15 ml de vinagre balsámico

50 ml de agua

200 gr de azúcar

2 Huevos

1 Limón

Mantequilla

Para las fresas con chocolate:

150 gr de chocolate con leche

200 gr de fresas Para la compota de fresas: Cortar las fresas en cuartos. Calentar el azúcar, el agua y el vinagre en un cazo a fuego fuerte. Cuando rompa a hervir añadimos el clavo y la pimienta rosa. Infusionamos 2 minutos. Colamos y añadimos las fresas. Cocinamos 10 minutos a fuego lento. Trituramos en túrmix y colamos. Enfriamos en nevera mínimo 2 horas. Podemos hacer esto el día anterior. Para las fresas: Derretir el chocolate al baño maría o al microondas en intervalos de 30 segundos. Sumergimos las fresas en el chocolate y disponemos una bandeja fría. Enfriamos en nevera para que el chocolate endurezca. Unos 15 minutos. Para los moldes: Tener la mantequilla pomada. Con un pincel encamisamos los moldes siempre llevando el pincel de dentro hacia afuera. Esto hará que el azúcar no cree resistencia a la masa. Colocamos una cucharada de azúcar dentro del molde y movemos hasta cubrir el interior. Nos deshacemos del restante. Guardaremos en nevera mientras hacemos el merengue. Para el suflé: Precalentamos el horno a 180ºC con calor superior e inferior sin ventilador. Separamos las yemas de las claras. Es importante que los huevos estén fríos. Empezamos a montar las claras con unas gotas de zumo de limón y con una batidora añadimos el azúcar en tres partes. Mezclamos con una lengua en forma envolvente 230 gramos de merengue con 50 gramos de compota. Mezclamos en tres partes la compota con el merengue. Mezclamos con una lengua con movimientos envolventes. Disponemos la masa en los moldes y con una servilleta pasamos el borde del pulgar por el borde del molde creando una pequeña separación. Horneamos a 180ºC con calor superior e inferior sin ventilador durante 13 minutos. Es importante no abrir el horno durante la cocción. A TENER EN CUENTA: El calor se mueve de forma distinta en todos los hornos, lo mejor es hacer una prueba y hornear alguno antes de hacer los definitivos.

16.12 min "Suflé de fresas" de Dani García



Todo el mundo piensa que el suflé es una de las elaboraciones más complicadas en cocina. Que si no sube, que si se deshincha… parece imposible que quede bien. Y no: fácil, lo que se dice fácil, no es, pero con estos trucos de Dani García sacarás del horno un suflé de fresas espectacular.