La cimera de l'aigua ha finalitzat sense un acord entre Govern i partits polítics. La consellera d'Acció Climàtica Teresa Jordà ha manifestat el seu malestar per no assolir un pacte entre l'executiu i les formacions polítiques. Considera que aquest escenari ve motivat per la proximitat d'unes eleccions municipals. El principal punt de desacord ha estat el de les sancions als ajuntaments.

El PSC ha rebutjat un acord a la cimera de la sequera per les discrepàncies amb el Govern sobre el règim sancionador als ajuntaments del decret de sequera. Després de gairebé quatre hores de reunió entre partits i Govern, la diputada Sílvia Paneque ha explicat que s'havien obert a pactar una moratòria almenys fins al setembre per donar més marge als ajuntaments "per licitar les obres necessàries" per abordar la sequera.

Junts ha criticat al Govern i el PSC per la manca d'acord. Batet ha assegurat que la reunió ha servit per constatar "la falta d'iniciativa i de lideratge" del Govern, que ha sumat un "nou fracàs" davant l'emergència de la sequera. El president de Junts al Parlament ha afirmat que el seu grup ha actuat "amb responsabilitat i sentit de país", tot proposant mesures i buscar consensos.

ERC ha afirmat que la falta d'acord s'ha dut a terme per electoralisme dels partits polítics, però ha dit que les mesures tiraran endavant. La CUP ha acusat el PSC i Junts d'actuar amb tacticisme electoral davant de les eleccions municipals per mostrar la debilitat del Govern. La líder dels comuns, Jéssica Albiach, ha acusat el PSC i Junts de fer xantatge a la cimera de la sequera. I el PPC ha retret a l'executiu que vulgui imposar sancions.

Aportació d'aigua a La Tordera Tot plegat, el dia que l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) i el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona han reactivat l'Estació de Regeneració d'Aigua de la depuradora de Blanes per aportar aigua regenerada al riu La Tordera i garantir-ne el cabal ecològic. Després d'un seguit de millores a la instal·lació, inactiva des de feia més de 10 anys, s'aportarà al riu un cabal de 7.500 metres cúbics al dia.

Crítiques de la Diputació de Barcelona En una entrevista al Cafè d'Idees, la presidenta de la Diputació de Barcelona i alcaldessa de L'Hospitalet Núria Marín, ha retret al Govern la gestió de la sequera. L'acusa de culpabilitzar els ajuntaments abans de parlar amb ningú: "La cimera s'havia d'haver fet abans de fer el decret. Primer parlem, dialoguem i després prenem les decisions". La presidenta de la Diputació també posa el focus sobre l'Agència Catalana de l'Aigua de no haver actuat amb prou celeritat i de no invertir prou recursos: "L'ACA només ha invertit el 25% del pressupost, la sequera no ha arribat en una setmana o un mes". 33.06 min Núria Marín: "Ponsatí ha tornat a una societat molt millor de la que va deixar"

La CHE avisa de noves restriccions La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ha realitzat aquesta setmana la reunió de la junta d'explotació del Segre a la seu de la Comunitat General de Regants dels Canals d'Urgell. Els tècnics alerten de noves restriccions si no plou fins el mes de juny. El cap d'explotació de la CHE, Ramón Lúquez, ha alertat que les reserves de neu tot just arriben als 100 hectòmetres, les pitjors de la història. Lúquez també ha considerat que seria "lògic" utilitzar aigua del Noguera Pallaresa per harmonitzar el Segre però fent reajustaments de concessió entre els usuaris. 00.58 min La CHE alerta sobre un increment de les restriccions si no plou d'aquí al juny | Joana Sendra

Obertura de piscines municipals Qui també s'han reunit aquesta setmana han estat els alcaldes i alcaldesses de l’Associació de Municipis de l’Arc Metropolità. Demana a la Generalitat que autoritzi els ajuntaments a omplir les piscines públiques aquest estiu per a què actuïn com a refugis climàtics. “Comprenem la situació de sequera, però tenir piscines a l’estiu per afrontar la calor és un tema de salut pública”, han defensat els alcaldes aquest dimecres a Vilafranca. L’entitat ha acordat instar el Govern a fer un nou decret de sequera consensuat amb els ajuntaments on es reculli aquesta possibilitat i també l’ús de fonts. Al mateix temps, els consistoris també han retret a l’Agència Catalana de l’Aigua una manca d’inversions en infraestructures hídriques i han reclamat un pla que s’anticipi a futures situacions de mancança d’aigua