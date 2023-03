00:52

La campanya de reg del Canal d'Urgell arrenca una setmana més tard de l'habitual per la situació de sequera i amb previsions de restriccions de fins al 40% de l'aigua.

Més de la meitat del Canal d'Urgell rega camps de cereals. Aquesta campanya en garanteix el reg, però a partir de juny, la situació es podria complicar i donar-se el cas que no hi hagués prou aigua per l'alfals i la fruita.

Aquest dimarts els regants tenen una reunió amb la comissió de seguiment. La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre actualitzarà les dades d'aigua disponibles. La trobada que es farà cada quinze dies per anar decidint sobre els cabals de reg. De moment, el cabal és el de sempre, però s'estudien restriccions de fins al 40% en cas que no plogui.

Les reserves de neu a la conca del Segre i del Valira, amb cent hectòmetres disponibles, suposen la meitat que la mitjana dels últims anys. Oliana-Rialb compta amb 99 hectòmetres cúbics, mentre que a la Noguera Ribagorçana les reserves són superiors i Talarn, Terradets i Camarasa emmagatzemen 281 hectòmetres cúbics d’aigua | INFORMA: Joana Sendra