La CHE alerta sobre un increment de les restriccions si no plou d'aquí al juny

00:58

Així ho han explicat els responsables d'aquesta institució a la Junta d'Explotació que s'ha celebrat avui a Mollerussa

La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre adverteix que si d'aquí al juny no plou, s'incrementaran les restriccions en els regadius de la conca del Segre. Així ho han explicat els responsables d'aquesta institució a la Junta d'Explotació que s'ha celebrat avui a Mollerussa.

La conca del Segre està en estat d'emergència des de fa 10 mesos. Això suposa el desplegament d'un seguit de mesures, com per exemple, les restriccions en la dotació del reg al canal d'Urgell o el canvi de cultiu per varietats que necessiten menys aigua | INFORMA: Joana Sendra