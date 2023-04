Els majors fanàtics lectors d'historietes il·lustrades de superherois, dibuixos animats o manga, i també els editors i autors dels mateixos relats artístics, es retroben aquest cap de setmana a Barcelona al mític certamen del Saló del Còmic a Barcelona. Fins diumenge, la Fira de Montjuïc acollirà la 41a edició, la primera amb normalitat després de la pandèmia.

Enguany destaca la presència d'artistes internacionals; una llista de més de cinquanta representants de diferents estils i tendències que vertebren actualment el sector com Anne Simon, Aude Picault, Zerocalcare o Barbara Stok, i les 9 exposicions que hi ha preparades perquè el públic gaudeixi de l'esdeveniment. S'espera arribar a superar els 121.000 visitants de l'any anterior.

01.27 min Torna la internacionalitat al Saló del Còmic Barcelona | MONTSE SOTO





Què porta aquesta edició? La fira de referència en el sector ofereix unes jornades carregades de vinyetes, taules rodones, trobades i concerts, a més d'altres activitats, entre les quals s'ha posat el focus a les exposicions. Al capdavant hi ha la directora general de la Federació d'Institucions professionals del Còmic (FICOMIC), Meritxell Puig i l'assessor global de continguts de l'esdeveniment, Borja Crespo, que compten enguany amb un pressupost de 850.000 euros. La gran novetat d'aquest 2023 ha estat el gran catàleg de presentacions, algunes de les quals són una dedicació als 75 anys dels bessons 'Zipi i Zape' de Josep Escobar, el descobriment del vessant de dibuixant del famós director Álex de la Iglesia i el tribut a Carlos Pacheco, artista que va morir d'ELA fa pocs mesos. També compta amb el gran premi del Comic Barcelona 2022, Daniel Torres, i seccions com la de 'Comic Kids' amb un cosplay infantil o la 'Comic Vision' dedicada a l'encreuament entre el cinema i la vinyeta. Els personatges de 'Zipi i Zape' fent de les seves A la zona comercial hi seran presents grans grups com Planeta, Penguin Random House i Panini; importants editorials com Norma Editorial, ECC Edicions, Babylon, Edicions La Cúpula i Astiberri, i llibreries com La Casa del Llibre, així com altres especialitzades en còmic.

El manga queda en un segon pla L'edició compta amb autors i activitats relacionades amb exemplars de manga, però en tot moment s'ha volgut posat per davant el còmic. Borja Crespo, tot i que sap que es tracta d'una via per ampliar el públic del certamen, va alertar del risc que pot comportar un excés d'aquest tipus de contingut: "Si li donéssim molt de protagonisme, el manga acabaria devorant el Còmic Barcelona, on principalment s’han de promoure i divulgar altres coses". 00.54 min Primer dia de la Còmic Barcelona

Novetats editorials del Saló Les companyies editorials aprofiten aquesta massiva reunió de seguidors de còmics per publicar obres, que es presenten com a novetats per al certamen. Entre totes elles, destaca el treball del nord-americà Charles Burns, que publica 'Laberintos 2', sobre les inquietants experiències d'un jove cineasta. També es desenvolupa la trama de 'El museo', de l'escriptor Jorge Carrión i el dibuixant Sagar sobre els fons artístics del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC). Altres obres són 'Bailando' de Sebas Martín, dibuixant conegut per les seves obres de rerefons homosexual d'alt contingut eròtic, o 'Ama. El aliento de las mujeres', de Franck Manguin i Cécile Becq; la història d'una jove que es topa amb un grup de noies que bussegen nues. També s'ha llançat 'Fahrenheit 451', una distopia d'un futur de llibres proscrits de Ray Bradbury, on Víctor Santos ha hagut d'estrènyer el seu estil per allunyar-se de la recordada estètica pop de la versió cinematogràfica de François Truffaut. D'altra banda, 'Doncella' de Florence Dupré la Tour és un díptic de tocs autobiogràfics de l'acompanyament de la transició de gènere en una noia catòlica. A més a més, s'ha donat èmfasi a 'Hay algo matando niños' de James Tynios IV, Werther Dell'Edera i Miquel Muerto; la misteriosa història sobre les estranyes desaparicions de menors en un poble dels EUA i a 'Aquí hay avería' del madrileny Lorenzo Montatore, que tracta sobre un pintor drogodependent que cerca la inspiració perduda. I, per acabar, 'Memorias de R. Crumb, remembranzas y otras chanzas', de Crumb i Peter Poplaski és la reveladora aproximació a la icona de la contracultura americana i un creador irreverent i polèmic.