Es compleixen 15 anys de la mort de Salvador Escamilla, a qui recordem per la seva gran trajectòria professional a ràdio i televisió. Va ser també actor i cantant, va arribar a enregistrar 16 discos.



La seva naturalitat, adquirida durant milers d'hores de ràdio, va definir igualment la feina d'Escamilla a televisió. Avesat a explicar i entrevistar, era un comunicador excel·lent, molt estimat pels oients a Catalunya i molt seguit. Lluny d'exagerar, la seva veu magnificava el que comentava, encara que fossin instants quotidians, amb una dicció perfecta i educada per als micròfons i les ones.

Sens dubte, un programa de promoció del català però també de caçatalents i en el que el locutor també cantava. Va popularitzar en català composicions del teatre de Brodway , com West Side Story . L'any 1962 la pel·lícula del musical, que triomfava arreu del món, va arribar als cinemes de Catalunya i Salvador Escamilla va publicar un disc amb Ediphone de versions en català de la banda sonora. Agradaven moltíssim. Compostes per Leonard Bernstein i amb la lletra de Stephen Sondheim traduïda al català, la gent va passar de taral·lejar-les a cantar-les senceres!

El perfil biogràfic de Salvador Escamilla (Barcelona, 1931- 2008) ha de passar per molts àmbits. Era un professional polifacètic , tal com queda palès a l'entrevista de Terenci Moix al programa Terenci a la fresca , que encapçala aquesta notícia. En la conversa, Escamilla recorda els seus inicis a la música des que estudiava teatre i cant. I explica què va ser Ràdioscope, el programa de Ràdio Barcelona on Escamilla , des de gener del 1964, en directe i amb públic a l'estudi, diu que van 'tirar pel carrer del mig' i saludava dient 'bon dia' i amb una cançó en català. Hi va treballar fins que la cadena li va dir que li van dir que no parlés més en català, la seva marxa a Ràdio Miramar i després, quan des de Ràdio Rubí , amb el popularíssim espai Bon dia, Catalunya, feia un matinal de tres hores de durada que es difonia a tota la xarxa d'emissores de la cadena. El programa va ser el primer altaveu de noms reconegudíssims de la història de la cançó com L luís Llach, Pi de la Serra, Raimon, Maria del Mar Bonet, La Trinca, Pere Tàpias o Núria Feliu.

Salvador Escamilla a TVE Catalunya

L'any 1975, Escamilla pren part al programa 'Primera història de la Cançó', un recorregut per les veus que han normalitzat l'ús de l'idioma en el dia a dia, fent molt populars cançons i veus noves i joves, una revitalització del català per la que el popular locutor havia lluitat des dels inicis dels anys 60. Aquest és un document d'un gran valor històric perquè explica com el moviment començà tímidament als anys 40. Amb grans noms com Josep Maria Espinàs, cantant Brassens, Remei Margarit o Josep Guardiola, Salvador Escamilla.









Entre 1976 i 1977, Salvador Escamilla presenta des dels estudis de TVE Catalunya a Miramar Nova Gent, un espai musical on presenta cantants i grups que comencen i els dona l'oportunitat de cantar davant les càmeres.

La fresqueta del mar a la Costa Brava permet gaudir de la música a l'estiu sobretot de nit, i en ple mes de juliol, Salvador Escamilla hi va fer cap un matí, per a enregistrar els assajos del VI Festival de la Cançó de Palamós. Entrevista artistes que hi participen i també els professionals d'aspectes menys artístics però imprescidibles: parla amb el tècnic de so i amb un pare i el seu fill que, junts, arrengleren les cadires que ocuparà el públic a la nit. Quan sent el pare parlant en castellà i el fill en català, Escamilla no s'està de fer un comentari a càmara.

El comunicador s'empesca un nou programa on suma un cop més l'entreteniment i la música. En els anys 1977 i 1978, Escamilla presenta amb Carme Sansa i Frank Dubé el programa Varietats. Un programa on els presentadors també actuen. Salvador Escamilla hi entrevista els convidats. Hi participen noms popularíssims de l'època, com Ramon Calduch, l'Orquestra Meravella, l'humorista Santi Sants o Los Guacamayos.