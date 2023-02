Josep Maria Espinàs va arribar a dedicar llibres que no eren seus, d'altres que sí que havia escrit, a persones mortes; li feia més il·lusió dedicar llibres a nens o nenes que encara havien de néixer. Així era d'estimat aquest barceloní que no faltava mai a la festa del llibre i la rosa, la diada de Sant Jordi, a la qual va dedicar fins i tot un breu documental, i de la que guardava un bon grapat d'anècdotes.

Josep Maria Espinàs explica com era Sant Jordi durant el franquisme i com és ara, i anècdotes molt curioses que hi ha viscut, a l'especial Pàgina D...

En un altre especial en català del mateix Pàgina 2 per Sant Jordi, el director del programa, Óscar López, havia citat l'escriptor al Palau de la Música per parlar del llibre que presentava, 'El meu ofici'. Espinàs explica que per a ell, 'viure i escriure és el mateix', i que escrivia coses que no s'havia adonat que havia escrit quan rellegeix el text. I sempre, sempre, amb la seva Olivetti, que 'du la impressora incorporada'.

La cançó, per impulsar la llengua catalana

Sempre fidel al català, va ser entrevistat, entre d'altres escriptors destacats, el març del 1977, quan s'acostava Sant Jordi. 'Perquè escriu en català?, els preguntava el periodista.

Anys després, al programa Vostè pregunta, amb Joaquim Maria Puyal, Espinàs va recordar com van néixer els Setze Jutges, i com per casualitat va conèixer Georges Brassens, de qui va traduir i cantar les cançons al català. 'Anàvem a buscar, no un públic, sinó un poble', i per això creu que els Setze Jutges van tenir tant d'èxit. El fragment del programa és molt breu: en aquella època no es conservava tot el que s'emetia, per desgràcia.

Sí que hem pogut recuperar, d'aquell Vostè pregunta, el reportatge que se li feia al convidat i que ens permet veure Josep Maria Espinàs rodejat de llibres i del seus llibres, a casa seva, a l'Eixample, llegint el diari Avui, on col·laborava. Pipa, Olivetti i Enciclopèdia Catalana per treballar.

També mostra la càmera els objectes que conserva dels seus viatges, a les mateixes lleixes dels llibres, i després el veiem arribant a l'edifici de la redacció del diari. La càmera el deixa allà i se'n va a recórrer els indrets quotidians de l'escriptor, al voltant del Mercat del Ninot.

Una de les tonades més populars d'Espinàs era precisament la cançó 'El vent', en aquell mític disc 'Espinàs canta Brassens', editat per Ediphone, acompanyat a la guitarra per Ferran Orteu i amb una foto a portada d'Oriol Maspons, que el mostrava a un jardí amb la seva pipa i l'Olivetti. Aquest senzill era a moltes llars on es parlava català, al costat dels discs de Joan Capri, en aquells anys 60, en plena dictadura.

En aquella etapa, Josep Maria Espinàs també va compondre cançons, com la següent, amb una lletra que convida a la reflexió sobre el passat. Li va cantar Joan Manuel Serrat.